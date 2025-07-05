Вона хоче море та all inclusive, а він - в гори з наметом: як домовитися про відпустку

Планування спільної відпустки іноді виглядає як стратегічна гра: вона мріє про спа, all inclusive і коктейлі на лежаку. А він - про гірське повітря, рюкзак і ватру на заході сонця. Що робити, коли відпочинок уявляється вам по-різному?

Як не посваритися через відпустку і дійти до спільної згоди з різними поглядами, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Не бійтеся визнати: у вас різні уявлення про відпочинок

Це нормально. Один хоче спати до обіду та обирає шведський стіл. Інший - прокидатися о 6 ранку й лізти в гору. Ваші бажання не зобов'язані збігатися. Проблема не в різних поглядах, а в тому, що хтось починає тиснути:

"Море - це не відпочинок, там тільки лежати!"

"Гори? Може, ще й в землянці поживемо?"

Перше, що треба зробити - не знецінювати бажання одне одного. Люди різні й у певні моменти життя їм може хотітися різних видів відпочинку.

"Ситуація, знайома багатьом парам: коли доходить до планування відпустки, замість романтики - суперечки та зіпсований настрій. Бо тут справа не тільки у виборі локації - це часто про різницю у цінностях, стилі життя і потребах у відпочинку", - каже експерт.

Що робити, щоб не пересваритися

Спершу зрозумійте суть

Море для неї - це комфорт, краса і можливість розслабитись. Гори для нього - це пригоди, свобода і заряд енергії. Обидві потреби - нормальні.

Знайдіть "золоту середину"

Наприклад: частину відпустки провести біля моря, а частину у горах. Обрати локацію, де є і комфорт, і активність (гірські курорти з хорошими умовами).

"Ще можна чергувати по роках - цього року її варіант, наступного - його", - додає Віталій Курсік.

Спробуйте експеримент

Якщо кожен з вас готовий хоча б трохи вийти із зони комфорту, можна відкривати для себе нові формати разом.

Складіть список очікувань

Де вам хочеться бути, що робити, чого хочеться уникнути. Тоді буде зрозуміло, що можна поєднати й де доведеться домовлятися.

Не обов'язково все робити разом

А якщо кожен стоїть на своєму і компроміс неможливий? Тоді чесно домовляйтесь - чи готові ви частину відпустки провести окремо.

У здорових стосунках це теж може бути варіантом. Бо відпустка має бути про задоволення, а не про те, хто кого "перетягне" на свій бік.

"Ви не зрослися в один організм. Якщо ви тиждень будете жити в одному готелі, це не означає, що треба щодня бути тінню партнера. Дайте одне одному простір. Вона хоче спа? Нехай. Він хоче похід? Нехай. Потім зустрінетеся на вечерю і поділитеся враженнями. Це нормально", - радить фахівець.

А якщо все ж таки не разом?

Іноді найкращий спосіб не зіпсувати собі нерви - поїхати у відпустку окремо. Один у гори, інша - на море. Це не поразка чи проблеми у стосунках - це теж компроміс і нормальна ситуація.

"Потім зустрілися вдома, обмінялися фотками, і жодних претензій. Відпочинок - це не торт, який треба ділити навпіл. Це ваш час, і маєте право провести його як хочеться", - радить коуч.

Розмови та суперечки щодо відпустки зводяться до одного - чи поважаєте ви одне одного і чи готові йти на поступки заради комфорту та задоволення коханої людини.

"Якщо вам принципово нецікаво, чого хоче інший - то проблема не в горах чи морі. А в тому, що в парі вже кожен тягне на себе, і нікому не цікаво, що відчуває партнер. І тоді не про відпустку треба думати - а про стосунки", - резюмує Віталій Курсік.