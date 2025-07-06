Как призраки из прошлого: почему бывшие партнеры внезапно возвращаются

Он давно должен был остаться в прошлом, но снова пишет, звонит или "случайно" появляется рядом. Если ваш экс-партнер внезапно дает о себе знать, это может быть не романтическим жестом, а сценарием, ведущим к эмоциональной ловушке.
Почему бывшие партнеры снова появляются после завершения отношений и как на это правильно реагировать, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Знакомая ситуация? Вы уже пережили разрыв. Прошли стадии боли, злости, отчаяния. Научились жить без него или нее. И тут - звонок, сообщение, неожиданная встреча, "просто хотел узнать, как ты".
"Причин для такого возвращения есть много, но чаще всего - это не потому, что бывшие партнеры вдруг осознали, что потеряли. И такое возвращение может стоить вам кучи потраченных нервов, времени, эмоций и личного спокойствия", - говорит эксперт.
"Люди уходят, потому что уверены, что найдут что-то "лучше". Но реальность не соответствует ожиданиям и они вспоминают о "надежном тыле". Не обманывайтесь, потому что это не о чувствах, а об удобстве", - говорит Виталий Курсик.
Иногда бывшие просто проверяют вас "на доступность". Они говорят, что просто хотели узнать, как у вас дела, рассказывают, что вы приснились. Если вы ответили на такое сообщение или звонок, начали что-то говорить - крючок сработал.
"Возвращение часто происходит не тогда, когда у человека что-то изменилось, а когда ему скучно. Нет новых приключений - ищет тех, с кем было весело. Иногда они возвращаются не к вам, а к своему отражению в ваших глазах. Им хочется, чтобы вы простили и заверили, что он не такой уж плохой человек. Но вам это зачем?" - добавляет специалист.
По словам Виталия Курсика, первое, что вы должны сделать, это задать вопрос себе - "зачем мне это все нужно?"
Подумайте, что изменилось с момента разрыва, испытываете ли вы положительные эмоции от возобновления этого общения, действительно ли между вами еще существуют глубокие чувства.
Вы не обязаны отвечать на сообщения, слушать объяснения, соглашаться на встречу, брать трубку. "Нет" - это полноценный ответ, если этот человек делал или делает вам больно.
"Можно ответить так: "Спасибо, что написал, но я не вижу смысла возобновлять связь", "Я сейчас на другом этапе жизни. Прощай", "Все, что было между нами - завершено, я не хочу возвращаться назад". Молчание в ответ - это тоже ответ", - добавляет эксперт.
Возвращение бывших партнеров - это не редкость. Но не всегда второй шанс - это повторение той же травмы еще раз. И не все "возвращения" стоит воспринимать. Иногда настоящее взросление - это отпустить и научиться не открывать больше эти двери.
"Когда экс-партнер возвращается - это не всегда о любви. Чаще это о его (ее) не решенных вопросах. А ваша задача - не позволить себе снова погрузиться туда, где вы уже однажды потеряли покой", - резюмирует Виталий Курсик.