Как призраки из прошлого: почему бывшие партнеры внезапно возвращаются

Знакомая ситуация? Вы уже пережили разрыв. Прошли стадии боли, злости, отчаяния. Научились жить без него или нее. И тут - звонок, сообщение, неожиданная встреча, "просто хотел узнать, как ты".

"Причин для такого возвращения есть много, но чаще всего - это не потому, что бывшие партнеры вдруг осознали, что потеряли. И такое возвращение может стоить вам кучи потраченных нервов, времени, эмоций и личного спокойствия", - говорит эксперт.

Почему они возвращаются?

Человек скучает по комфорту и стабильности, которую имели в отношениях

Появились трудности на личном фронте - а вы проверенный вариант

Ностальгия по "лучшим моментам" приглушила память о ссорах и причинах разрыва

Страх остаться в одиночестве

Эмоциональная манипуляция - желание контролировать или держать вас в подвешенном состоянии

"Люди уходят, потому что уверены, что найдут что-то "лучше". Но реальность не соответствует ожиданиям и они вспоминают о "надежном тыле". Не обманывайтесь, потому что это не о чувствах, а об удобстве", - говорит Виталий Курсик.

Иногда бывшие просто проверяют вас "на доступность". Они говорят, что просто хотели узнать, как у вас дела, рассказывают, что вы приснились. Если вы ответили на такое сообщение или звонок, начали что-то говорить - крючок сработал.

"Возвращение часто происходит не тогда, когда у человека что-то изменилось, а когда ему скучно. Нет новых приключений - ищет тех, с кем было весело. Иногда они возвращаются не к вам, а к своему отражению в ваших глазах. Им хочется, чтобы вы простили и заверили, что он не такой уж плохой человек. Но вам это зачем?" - добавляет специалист.

Как понять, что вас втягивают в ловушку

Вы начинаете оправдывать поведение человека

Скрываете возвращение от близких

Он просит не задавать вопросы, а "дать еще один шанс" и вас это устраивает

Ваше тело подает сигналы - тревожность, бессонница, растерянность, злость

Вам обещают изменения, но никакой конкретики

Что делать, когда бывшие возвращаются

По словам Виталия Курсика, первое, что вы должны сделать, это задать вопрос себе - "зачем мне это все нужно?"

Подумайте, что изменилось с момента разрыва, испытываете ли вы положительные эмоции от возобновления этого общения, действительно ли между вами еще существуют глубокие чувства.

Как прекратить такие возвращения

Четко озвучить свои границы - спокойно, но жестко

Не играть в "давай просто пообщаемся" - это ловушка

Блокировка в соцсетях и мессенджерах - это не слабость, это забота о себе

Вспомнить, почему отношения закончились - без выдумок

Не искать оправданий для других, думайте о своих потребностях

Вы не обязаны отвечать на сообщения, слушать объяснения, соглашаться на встречу, брать трубку. "Нет" - это полноценный ответ, если этот человек делал или делает вам больно.

"Можно ответить так: "Спасибо, что написал, но я не вижу смысла возобновлять связь", "Я сейчас на другом этапе жизни. Прощай", "Все, что было между нами - завершено, я не хочу возвращаться назад". Молчание в ответ - это тоже ответ", - добавляет эксперт.

Возвращение бывших партнеров - это не редкость. Но не всегда второй шанс - это повторение той же травмы еще раз. И не все "возвращения" стоит воспринимать. Иногда настоящее взросление - это отпустить и научиться не открывать больше эти двери.

"Когда экс-партнер возвращается - это не всегда о любви. Чаще это о его (ее) не решенных вопросах. А ваша задача - не позволить себе снова погрузиться туда, где вы уже однажды потеряли покой", - резюмирует Виталий Курсик.