Як правильно вмикати електроприлади після відключення світла: важливі правила

В Україні через масовані атаки росії на енергетичну інфраструктуру періодично застосовуються екстрені відключення світла. Після відновлення електропостачання енергетики закликають дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути перевантаження мережі та пошкодження техніки.

Раніше РБК-Україна розповідало, де українці можуть знайти актуальні графіки планових та аварійних відключень світла в різних регіонах. Інформацію публікують на сайтах обленерго та ДТЕК, у соцмережах, через чат-боти та в особистому кабінеті споживача.

Також ми писали, що у Чернігівській області продовжують діяти погодинні відключення електроенергії. Через перерозподіл абонентів між чергами мешканцям радять перевірити свій номер черги та дотримуватися економії електроенергії. Актуальні графіки можна знайти на сайті обленерго або через Viber і Telegram-боти.