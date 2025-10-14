ua en ru
Как правильно включать электроприборы после отключения света: важные правила

Вторник 14 октября 2025 17:36
Как правильно включать электроприборы после отключения света: важные правила Фото: Как правильно включать технику после восстановления электроснабжения (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине из-за массированных атак россии на энергетическую инфраструктуру периодически применяются экстренные отключения света. После восстановления электроснабжения энергетики призывают соблюдать правила безопасности, чтобы избежать перегрузки сети и повреждения техники.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Энергетики советуют:

  • во время обесточивания выключать из розеток все мощные приборы - обогреватели, бойлеры, электроплиты, духовки;
  • не включать технику сразу после появления света, а подождать 10-15 минут;
  • убедиться, что напряжение стабильное - если свет мигает, не подключать электроприборы;
  • включать технику постепенно, избегая перегрузки сети;
  • установить реле напряжения или устройство защитного отключения, чтобы обезопасить холодильник, стиральную машину, телевизор и т.д;
  • если есть генератор или другое резервное питание - вовремя переключать его с активного на пассивный режим.

Такие действия помогут избежать повторных аварий и сохранить исправность техники.

Единственная причина ограничений в поставках электроэнергии - последствия российских обстрелов объектов энергетики.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где украинцы могут найти актуальные графики плановых и аварийных отключений света в разных регионах. Информацию публикуют на сайтах облэнерго и ДТЭК, в соцсетях, через чат-боты и в личном кабинете потребителя.

Также мы писали, что в Черниговской области продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии. Из-за перераспределения абонентов между очередями жителям советуют проверить свой номер очереди и соблюдать экономию электроэнергии. Актуальные графики можно найти на сайте облэнерго или через Viber и Telegram-боты.

