Как правильно включать электроприборы после отключения света: важные правила
В Украине из-за массированных атак россии на энергетическую инфраструктуру периодически применяются экстренные отключения света. После восстановления электроснабжения энергетики призывают соблюдать правила безопасности, чтобы избежать перегрузки сети и повреждения техники.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Энергетики советуют:
- во время обесточивания выключать из розеток все мощные приборы - обогреватели, бойлеры, электроплиты, духовки;
- не включать технику сразу после появления света, а подождать 10-15 минут;
- убедиться, что напряжение стабильное - если свет мигает, не подключать электроприборы;
- включать технику постепенно, избегая перегрузки сети;
- установить реле напряжения или устройство защитного отключения, чтобы обезопасить холодильник, стиральную машину, телевизор и т.д;
- если есть генератор или другое резервное питание - вовремя переключать его с активного на пассивный режим.
Такие действия помогут избежать повторных аварий и сохранить исправность техники.
Единственная причина ограничений в поставках электроэнергии - последствия российских обстрелов объектов энергетики.
Ранее РБК-Украина рассказывало, где украинцы могут найти актуальные графики плановых и аварийных отключений света в разных регионах. Информацию публикуют на сайтах облэнерго и ДТЭК, в соцсетях, через чат-боты и в личном кабинете потребителя.
Также мы писали, что в Черниговской области продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии. Из-за перераспределения абонентов между очередями жителям советуют проверить свой номер очереди и соблюдать экономию электроэнергии. Актуальные графики можно найти на сайте облэнерго или через Viber и Telegram-боты.