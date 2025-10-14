Как правильно включать электроприборы после отключения света: важные правила

В Украине из-за массированных атак россии на энергетическую инфраструктуру периодически применяются экстренные отключения света. После восстановления электроснабжения энергетики призывают соблюдать правила безопасности, чтобы избежать перегрузки сети и повреждения техники.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго" .

Ранее РБК-Украина рассказывало, где украинцы могут найти актуальные графики плановых и аварийных отключений света в разных регионах. Информацию публикуют на сайтах облэнерго и ДТЭК, в соцсетях, через чат-боты и в личном кабинете потребителя.

