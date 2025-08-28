Як правильно вигулювати собак, щоб не нарватися на штраф: попередження від поліції

Які правила потрібно знати

Поліція наголошує, що вигул собак дозволяється лише у спеціально відведених місцях або там, де це не становить небезпеки чи дискомфорту для інших людей. Також діють такі вимоги:

використання повідка є обов'язковим, а для собак небезпечних порід - ще й намордника;

заборонено вигулювати собак на дитячих майданчиках, території шкіл, лікарень, спортивних майданчиків та в інших громадських місцях;

власники зобов'язані прибирати за своїми тваринами, маючи при собі пакети чи інші засоби.

Відповідальність за порушення

За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції наголошують, що дотримання правил - це не лише вимога закону, а й повага до оточення. Недотримання може становити небезпеку для життя і здоров’я людей.