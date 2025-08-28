Як правильно вигулювати собак, щоб не нарватися на штраф: попередження від поліції

Власникам домашніх тварин потрібно дотримуватися правил вигулу собак та пам’ятати про відповідальність за їх порушення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
Поліція наголошує, що вигул собак дозволяється лише у спеціально відведених місцях або там, де це не становить небезпеки чи дискомфорту для інших людей. Також діють такі вимоги:
За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У поліції наголошують, що дотримання правил - це не лише вимога закону, а й повага до оточення. Недотримання може становити небезпеку для життя і здоров’я людей.
Нагадаємо, в Україні за порушення правил вигулу собак власникам загрожують штрафи від 170 до 3 400 гривень, а в окремих випадках - навіть вилучення тварини. Якщо собака завдала шкоди людині чи майну, господар зобов’язаний відшкодувати збитки, а за тяжкі наслідки передбачена кримінальна відповідальність.
