Як правильно вигулювати собак, щоб не нарватися на штраф: попередження від поліції

Четвер 28 серпня 2025 16:03
Як правильно вигулювати собак, щоб не нарватися на штраф: попередження від поліції Фото: В Україні є чіткі правила вигулу собак (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Власникам домашніх тварин потрібно дотримуватися правил вигулу собак та пам’ятати про відповідальність за їх порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Які правила потрібно знати

Поліція наголошує, що вигул собак дозволяється лише у спеціально відведених місцях або там, де це не становить небезпеки чи дискомфорту для інших людей. Також діють такі вимоги:

  • використання повідка є обов'язковим, а для собак небезпечних порід - ще й намордника;
  • заборонено вигулювати собак на дитячих майданчиках, території шкіл, лікарень, спортивних майданчиків та в інших громадських місцях;
  • власники зобов'язані прибирати за своїми тваринами, маючи при собі пакети чи інші засоби.

Відповідальність за порушення

За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції наголошують, що дотримання правил - це не лише вимога закону, а й повага до оточення. Недотримання може становити небезпеку для життя і здоров’я людей.

Нагадаємо, в Україні за порушення правил вигулу собак власникам загрожують штрафи від 170 до 3 400 гривень, а в окремих випадках - навіть вилучення тварини. Якщо собака завдала шкоди людині чи майну, господар зобов’язаний відшкодувати збитки, а за тяжкі наслідки передбачена кримінальна відповідальність.

Також РБК-Україна розповідало, що собакам потрібні регулярні й достатні прогулянки не лише для туалету, а й для фізичної активності, соціалізації та зниження стресу. Ветеринари радять мінімум дві-три прогулянки на день, а для активних порід - більше. Недостатній вигул може призвести до ожиріння, тривожності та проблем із поведінкою.

