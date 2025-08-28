Как правильно выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф: предупреждение от полиции

Владельцам домашних животных нужно соблюдать правила выгула собак и помнить об ответственности за их нарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области .

Какие правила нужно знать

Полиция отмечает, что выгул собак разрешается только в специально отведенных местах или там, где это не представляет опасности или дискомфорта для других людей. Также действуют следующие требования:

использование поводка является обязательным, а для собак опасных пород - еще и намордника;

запрещено выгуливать собак на детских площадках, территории школ, больниц, спортивных площадок и в других общественных местах;

владельцы обязаны убирать за своими животными, имея при себе пакеты или другие средства.

Ответственность за нарушение

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции отмечают, что соблюдение правил - это не только требование закона, но и уважение к окружению. Несоблюдение может представлять опасность для жизни и здоровья людей.