Как правильно выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф: предупреждение от полиции

Четверг 28 августа 2025 16:03
Как правильно выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф: предупреждение от полиции Фото: В Украине есть четкие правила выгула собак (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Владельцам домашних животных нужно соблюдать правила выгула собак и помнить об ответственности за их нарушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

Какие правила нужно знать

Полиция отмечает, что выгул собак разрешается только в специально отведенных местах или там, где это не представляет опасности или дискомфорта для других людей. Также действуют следующие требования:

  • использование поводка является обязательным, а для собак опасных пород - еще и намордника;
  • запрещено выгуливать собак на детских площадках, территории школ, больниц, спортивных площадок и в других общественных местах;
  • владельцы обязаны убирать за своими животными, имея при себе пакеты или другие средства.

Ответственность за нарушение

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции отмечают, что соблюдение правил - это не только требование закона, но и уважение к окружению. Несоблюдение может представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Напомним, в Украине за нарушение правил выгула собак владельцам грозят штрафы от 170 до 3 400 гривен, а в отдельных случаях - даже изъятие животного. Если собака нанесла вред человеку или имуществу, хозяин обязан возместить ущерб, а за тяжкие последствия предусмотрена уголовная ответственность.

Также РБК-Украина рассказывало, что собакам нужны регулярные и достаточные прогулки не только для туалета, но и для физической активности, социализации и снижения стресса. Ветеринары советуют минимум две-три прогулки в день, а для активных пород - больше. Недостаточный выгул может привести к ожирению, тревожности и проблемам с поведением.

