Кого шукають роботодавці: названі найбільш затребувані професії в Україні
Війна в Україні змінила ринок праці і через брак спеціалістів жінкам часто доводиться освоювати "чоловічі" професії. Однак на ринку праці бракує спеціалістів у різних сферах.
Про це РБК-Україна розповіли у Державному центрі зайнятості.
Станом на кінець грудня 2024 року на Єдиному порталі вакансій, що об’єднує дані Державної служби зайнятості та провідних українських сайтів з пошуку роботи (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org), було доступно понад 224 тисячі пропозицій роботи.
Найбільш затребувані професії за категоріями
Сфера торгівлі та послуг:
- продавець – 18 тисяч вакансій;
- адміністратор – 6 тисяч
- кухар – 5 тисяч
- бариста, торговий представник – по 2 тисячі
- офіціант, охоронник – майже 2 тисячі
Кваліфіковані робітники:
- водій – 10 тисяч
- слюсар – 5 тисяч
- комплектувальник – майже 3 тисячі
- швачка, електрик, електромонтер – по 2 тисячі
- токар – майже 1 тисяча
Спеціалісти та професіонали:
- бухгалтер – 7 тисяч
- інженер – 6 тисяч
- фахівець – 5 тисяч
- лікар – 4 тисяч
- фармацевт – понад 2 тисячі
- механік, експедитор – по 2 тисячі
- технолог, вчитель, вихователь – понад 1 тисяча
- медична сестра, економіст – понад 1 тисяча
- юрист – 1 тисяча
Некваліфіковані робітники:
- вантажник – майже 5 тисяч
- прибиральник – майже 4 тисячі
- комірник – 3 тисячі
- підсобний робітник – майже 2 тисячі
- двірник – 1 тисячі
У яких галузях найбільший дефіцит працівників
За даними Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості, будівництві та освіті. Професії зі значною плинністю кадрів, такі як продавець, офіціант, бариста, підсобний робітник, вантажник, залишаються найбільш затребуваними. Водночас спеціалісти з універсальних професій, що зустрічаються в різних галузях економіки (водій, бухгалтер, юрист, економіст), завжди мають попит.
Спеціалісти Державного центру зайнятості наголошують, що зазначені професії залишатимуться актуальними й у 2025 році, враховуючи стабільний попит на ринку праці та ключові виклики, з якими стикаються роботодавці.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні з’явиться новий Трудовий кодекс. Міністерство економіки представило проєкт нового Трудового кодексу України для громадського обговорення. Документ пропонує оновити трудове законодавство, враховуючи міжнародні стандарти, демократичні принципи та баланс інтересів працівників і роботодавців.
Експерт із політичних питань Ігор Попов зазначає, що чинний кодекс є спадкоємцем радянської системи трудових відносин, орієнтованої на захист прав працівників. Натомість новий проєкт, за його словами, більше фокусується на посиленні прав роботодавців, що відповідає сучасним тенденціям реформування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.