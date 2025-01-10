Кого шукають роботодавці: названі найбільш затребувані професії в Україні

Війна в Україні змінила ринок праці і через брак спеціалістів жінкам часто доводиться освоювати "чоловічі" професії . Однак на ринку праці бракує спеціалістів у різних сферах.

Про це РБК-Україна розповіли у Державному центрі зайнятості .

Станом на кінець грудня 2024 року на Єдиному порталі вакансій, що об’єднує дані Державної служби зайнятості та провідних українських сайтів з пошуку роботи (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org), було доступно понад 224 тисячі пропозицій роботи.

Найбільш затребувані професії за категоріями

Сфера торгівлі та послуг:

продавець – 18 тисяч вакансій;

адміністратор – 6 тисяч

кухар – 5 тисяч

бариста, торговий представник – по 2 тисячі

офіціант, охоронник – майже 2 тисячі

Кваліфіковані робітники:

водій – 10 тисяч

слюсар – 5 тисяч

комплектувальник – майже 3 тисячі

швачка, електрик, електромонтер – по 2 тисячі

токар – майже 1 тисяча

Спеціалісти та професіонали:

бухгалтер – 7 тисяч

інженер – 6 тисяч

фахівець – 5 тисяч

лікар – 4 тисяч

фармацевт – понад 2 тисячі

механік, експедитор – по 2 тисячі

технолог, вчитель, вихователь – понад 1 тисяча

медична сестра, економіст – понад 1 тисяча

юрист – 1 тисяча

Некваліфіковані робітники:

вантажник – майже 5 тисяч

прибиральник – майже 4 тисячі

комірник – 3 тисячі

підсобний робітник – майже 2 тисячі

двірник – 1 тисячі

У яких галузях найбільший дефіцит працівників

За даними Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості, будівництві та освіті. Професії зі значною плинністю кадрів, такі як продавець, офіціант, бариста, підсобний робітник, вантажник, залишаються найбільш затребуваними. Водночас спеціалісти з універсальних професій, що зустрічаються в різних галузях економіки (водій, бухгалтер, юрист, економіст), завжди мають попит.

Спеціалісти Державного центру зайнятості наголошують, що зазначені професії залишатимуться актуальними й у 2025 році, враховуючи стабільний попит на ринку праці та ключові виклики, з якими стикаються роботодавці.