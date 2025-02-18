Хто в Україні отримує найнижчі зарплати: перелік професій

В Україні працівники, які займаються некваліфікованою працею, отримують найнижчі зарплати. За свою працю вони отримують менше 10 тисяч гривень на місяць.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

В Україні найменші зарплати отримують працівники, які виконують некваліфіковану роботу. До таких професій належать двірники, прибиральники, кухонні робітники, мийники посуду, машиністи котельної, листоноші, гардеробники та інші. Середня заробітна плата в цих сферах становить до 10 тисяч гривень. Крім того, українці можуть самостійно шукати роботу за допомогою "Єдиного порталу вакансій", який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи. Станом на 17 лютого 2025 року на ресурсі доступно понад 215 тисяч вакансій з оплатою від 8 тисяч гривень (мінімальна заробітна плата в Україні) до понад 200 тисяч гривень.