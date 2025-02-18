Хто в Україні отримує найнижчі зарплати: перелік професій
В Україні працівники, які займаються некваліфікованою працею, отримують найнижчі зарплати. За свою працю вони отримують менше 10 тисяч гривень на місяць.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.
В Україні найменші зарплати отримують працівники, які виконують некваліфіковану роботу. До таких професій належать двірники, прибиральники, кухонні робітники, мийники посуду, машиністи котельної, листоноші, гардеробники та інші. Середня заробітна плата в цих сферах становить до 10 тисяч гривень.
Крім того, українці можуть самостійно шукати роботу за допомогою "Єдиного порталу вакансій", який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи. Станом на 17 лютого 2025 року на ресурсі доступно понад 215 тисяч вакансій з оплатою від 8 тисяч гривень (мінімальна заробітна плата в Україні) до понад 200 тисяч гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2024 році в Україні найбільшим попитом користувалися робітничі спеціальності, зокрема будівельники, сантехніки, електрики, слюсарі, зварники та швачки. Водночас серед вакансій зустрічалися і рідкісні професії, для яких роботодавці шукали одиничних спеціалістів, таких як апаратник вирощування дріжджів, настроювач піаніно та роялів, халвомісильник, натурник, бутафор, пастижер та ембріолог. Попит на ці спеціальності залишається низьким, проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.
Нагадаємо, станом на початок 2025 року середня заробітна плата в Україні становить 23 тисячі гривень. Водночас окремі спеціалісти можуть отримувати значно більше - до 100 тисяч гривень і вище. РБК-Україна розповідало про вакансії з таким рівнем доходів.
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