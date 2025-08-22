Як правильно чистити свіжу кукурудзу і чого не слід робити

Коли йдеться про літні гарніри, свіжа кукурудза - беззаперечний фаворит. Однак свіжу кукурудзу буває важко і довго чистити, тому варто знати кілька перевірених способів.

Як швидко та просто почистити початок, розповідає РБК-Україна з посиланням на AOL.

Чи потрібно мити кукурудзу?

Якщо ви сумніваєтеся, чи дійсно потрібно мити свіжу кукурудзу (адже в неї є захисне листя), Ешлі Міллер, старший координатор програм у Національній асоціації охорони навколишнього середовища США, запевняє, що це необхідний крок.

"З погляду безпеки важливо пам'ятати, що свіжа кукурудза може містити бруд, бактерії, цвіль або навіть залишки пестицидів з поля. Якщо ви не помиєте її належним чином перед вживанням, ризикуєте занести ці забруднювачі на кухню або в тарілку", - каже він.

За його словами, правильне миття водою рекомендовано Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA) та Міністерством сільського господарства США (USDA), "щоб знизити ризик харчових отруєнь".

Міллер також зазначає, що такі способи приготування, як "бланшування, варіння або смаження кукурудзи, можуть додатково зменшити кількість шкідливих мікробів, додаючи ще один рівень захисту перед подачею".

Як прискорити процес

Зняття листя та очищення від волокон - трудомісткий процес, що засмучує багатьох домашніх кухарів. Особливо, якщо ви хочете зрізати зерна з качана.

Але шеф-кухар ресторану Honeysuckle Rose в Чарлстоні Рівер Гілл каже, що чищення кукурудзи можна значно спростити, якщо виконувати кожну задачу поетапно.

"Очистіть усі качани, потім зітріть усі волокна кухонним рушником, а потім зріжте усі зерна. Цей метод швидший і набагато охайніший, ніж виконувати всі кроки по черзі з кожним качаном", - зазначив кухар.

Як видалити волокна кукурудзи

Шеф-інструкторка Інституту кулінарної освіти Енн Зіата розповіла, як видалити волокна.

"Тримайте кукурудзу вертикально з верхівкою вгорі. Обома великими пальцями відкрийте верхню частину листя, щоб оголити кінчик качана, ніби ви починаєте чистити банан. Міцно тримаючи половину листя і волокон у кожній руці, одним рухом потягніть їх уздовж качана", - каже вона.

Якщо у вас напохваті гострий ніж, Нік Дуган, шеф-кухар ресторану Sorelle в Чарлстоні, пропонує альтернативний план.

"Гострим або зубчастим ножем обережно відріжте основу качана. Зріжте листя знизу. Знімаючи листя з цього боку, ви одним рухом видалите більший відсоток волокон, ніж коли ви чистите зверху, і на кожному качані залишаються сотні волосин", - радить кулінар.

Як мити кукурудзу

Немає потреби витрачати гроші на модні "засоби для миття овочів", щоб почистити кукурудзу; для видалення частинок бруду і бактерій потрібна лише чиста вода.

"Завжди мийте кукурудзу холодною водою перед приготуванням. Багато людей думають, що окріп або гарячий гриль вб'ють усе шкідливе, але якщо її не промити належним чином, на поверхні кукурудзи все ще може залишатися бруд", - каже Зіата.

Якшо качани очищені, то замочіть качани в мисці з холодною водою з однією столовою ложкою харчової соди приблизно на 5–10 хвилин. Це допоможе розщепити залишки пестицидів, якщо кукурудза неорганічна.