Как правильно чистить свежую кукурузу и чего не следует делать

Когда речь идет о летних гарнирах, свежая кукуруза - безоговорочный фаворит. Однако свежую кукурузу бывает трудно и долго чистить, поэтому стоит знать несколько проверенных способов.

Как быстро и просто почистить начало, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на AOL .

Нужно ли мыть кукурузу?

Если вы сомневаетесь, действительно ли нужно мыть свежую кукурузу (ведь у нее есть защитные листья), Эшли Миллер, старший координатор программ в Национальной ассоциации охраны окружающей среды США, уверяет, что это необходимый шаг.

"С точки зрения безопасности важно помнить, что свежая кукуруза может содержать грязь, бактерии, плесень или даже остатки пестицидов с поля. Если вы не помоете ее должным образом перед употреблением, рискуете занести эти загрязнители на кухню или в тарелку", - говорит он.

По его словам, правильное мытье водой рекомендовано Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Министерством сельского хозяйства США (USDA), "чтобы снизить риск пищевых отравлений".

Миллер также отмечает, что такие способы приготовления, как "бланширование, варка или жарка кукурузы, могут дополнительно уменьшить количество вредных микробов, добавляя еще один уровень защиты перед подачей".

Как ускорить процесс

Снятие листьев и очистка от волокон - трудоемкий процесс, который расстраивает многих домашних поваров. Особенно, если вы хотите срезать зерна с кочана.

Но шеф-повар ресторана Honeysuckle Rose в Чарлстоне Ривер Гилл, говорит, что чистку кукурузы можно значительно упростить, если выполнять каждую задачу поэтапно.

"Очистите все початки, затем сотрите все волокна кухонным полотенцем, а затем срежьте все зерна. Этот метод быстрее и намного опрятнее, чем выполнять все шаги по очереди с каждым початком", - отметил повар.

Как удалить волокна кукурузы

Шеф-инструктор Института кулинарного образования Энн Зиата рассказала, как удалить волокна.

"Держите кукурузу вертикально с верхушкой вверху. Обоими большими пальцами откройте верхнюю часть листьев, чтобы обнажить кончик початка, будто вы начинаете чистить банан. Крепко держа половину листьев и волокон в каждой руке, одним движением потяните их вдоль початка", - говорит она.

Если у вас под рукой острый нож, Ник Дуган, шеф-повар ресторана Sorelle в Чарлстоне, предлагает альтернативный план.

"Острым или зубчатым ножом осторожно отрежьте основание кочана. Срежьте листья снизу. Снимая листья с этой стороны, вы одним движением удалите больший процент волокон, чем когда вы чистите сверху, и на каждом кочане остаются сотни волосков", - советует кулинар.

Как мыть кукурузу

Нет необходимости тратить деньги на модные "средства для мытья овощей", чтобы почистить кукурузу; для удаления частиц грязи и бактерий нужна лишь чистая вода.

"Всегда мойте кукурузу холодной водой перед приготовлением. Многие люди думают, что кипяток или горячий гриль убьют всё вредное, но если её не промыть должным образом, на поверхности кукурузы всё ещё может оставаться грязь", - говорит Зиата.

Если початки очищены, то замочите початки в миске с холодной водой с одной столовой ложкой пищевой соды примерно на 5-10 минут. Это поможет расщепить остатки пестицидов, если кукуруза неорганическая.