Як працюватимуть ТЦК на тлі атак росіян: що кажуть у Сухопутних військах

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України можуть перейти на дистанційну роботу на тлі триваючих атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева.

Він зазначив, що росіяни і раніше намагалися бити по будівлях ТЦК. Під час першої хвилі атак вони намагалися пронести вибухові предмети, щоб здійснити підриви. Також вони намагалися здійснювати інформаційні атаки, щоб загальмувати процес мобілізації.

Саранцев наголосив, що це росіянам зробити не вдалося, хоча й спостерігаються певні незручності, оскільки доводиться запроваджувати нові заходи безпеки.

"Але процес мобілізації не зупинявся і не зупиняється", - наголосив він.

Саранцев додав, що триває робота з укомплектування підрозділів і підготовки військовослужбовців. Але він попередив, що доводиться змінювати режим роботи ТЦК.

"Я не скажу, що це звичайний режим, доводиться змінювати формат, щоб забезпечити здоров'я персоналу як ТЦК і СП, так і відвідувачів. Тому важливо, щоб під час надання послуг ТЦК і СП вони були в безпеці. Тому є певні алгоритми безпеки", - додав він.

За його словами, іноді ТЦК доводиться змінювати формат роботи, щоб убезпечити життя і здоров'я як самих співробітників, так і цивільних. Є певні алгоритми безпеки, тобто під час повітряних тривог і конкретних загроз заклади не працюють, а весь персонал і відвідувачі переводяться в безпечні місця або укриття.

"Доведеться, певною мірою, змінювати формат надання послуг, можливі заходи розосередження, деякі послуги надаватимуться дистанційно", - наголосив він.

За словами Саранцева, багато чого в цьому питанні робить Міноборони для послуг цифровізації послуг, щоб спростити і забезпечити процес взаємодії громадян із ТЦК і СП.