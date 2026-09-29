Як працюватимуть дитячі садки під час відключень світла і тепла: роз'яснення МОН

Коли дитсадок може продовжувати роботу

Рішення про те, чи залишати дітей у закладі, ухвалює його керівник. Він має оцінити, зокрема:

наявність електроенергії або резервного живлення;

освітлення;

питну воду;

санітарно-гігієнічні умови;

температуру в приміщеннях;

можливість безпечно приготувати, зберігати та видати їжу;

роботу вентиляції та інших систем життєзабезпечення;

можливість належного нагляду за дітьми;

готовність укриття;

можливість надати першу допомогу.

Якщо всі необхідні умови збережені, діти можуть продовжувати перебувати в садочку навіть під час нетривалого відключення.

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Що буде, якщо немає світла

Якщо відключення призводить до проблем з освітленням, опаленням, водою, вентиляцією, харчоблоком або санітарними умовами, керівник повторно оцінює можливість перебування дітей.

У такому разі можуть запровадити скорочений режим роботи або достроково завершити перебування дітей у садочку.

Для роботи в умовах знеструмлення можуть використовуватися генератори, акумуляторні системи та інші резервні джерела живлення. Вони мають експлуатуватися з дотриманням вимог безпеки.

Що буде без води або опалення

Якщо в садочку немає водопостачання, керівник має перевірити запаси води та можливість забезпечити питний режим, миття рук, роботу санвузлів, приготування їжі та прибирання.

Якщо без води неможливо дотримуватися санітарних вимог або безпечно годувати дітей, режим роботи закладу мають змінити. Організовувати харчування в таких умовах не допускається.

У разі проблем з опаленням контролюють температуру в приміщеннях. Якщо безпечний температурний режим неможливо забезпечити, перебування дітей скорочують або достроково завершують.

Які варіанти роботи передбачені

Залежно від ситуації дитсадок може:

працювати у звичайному режимі;

перейти на скорочене перебування дітей;

достроково завершити перебування дітей;

тимчасово припинити прийом дітей;

перемістити дітей до іншого безпечного приміщення в межах закладу;

організувати укриття або евакуацію у разі безпосередньої загрози.

Якщо батьки отримали повідомлення про дострокове завершення перебування, але не можуть одразу приїхати, дитина залишається під наглядом працівників садочка. Самостійно залишати заклад вона не може.

Що робити батькам під час повітряної тривоги

Після сигналу "Повітряна тривога" працівники дитсадка мають організовано перемістити дітей до укриття, провести перекличку та залишатися з ними до завершення небезпеки.

Якщо тривога застала батьків дорогою до садочка, вони мають насамперед подбати про власну безпеку та безпеку дитини й прямувати до найближчого доступного укриття. Якщо ним є укриття дитсадка, батьки можуть разом із дитиною зайти туди та передати її відповідальному працівнику.

Водночас працівники садочка не повинні виходити з укриття під час тривоги, щоб зустрічати батьків.

Рішення про зміну режиму роботи дитсадок має повідомляти батькам через визначені канали зв'язку: телефон, батьківські чати, електронну пошту, сайт або інші доступні засоби.