Как будут работать детские сады при отключениях света и тепла: разъяснение МОН

Работу детсадов во время отключения электроэнергии, тепла или воды могут сокращать или временно прекращать, если заведение не способно обеспечить безопасные условия для детей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН о работе учебных заведений в осенне-зимний период 2026-2027 года.
Решение о том, оставлять ли детей в заведении, принимает его руководитель. Он должен оценить, в частности:
Если все необходимые условия сохранены, дети могут продолжать находиться в садике даже при непродолжительном отключении.
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Если отключение приводит к проблемам с освещением, отоплением, водой, вентиляцией, пищеблоком или санитарными условиями руководитель повторно оценивает возможность пребывания детей.
В этом случае могут ввести сокращенный режим работы или досрочно завершить пребывание детей в садике.
Для работы в условиях обесточивания могут использоваться генераторы, аккумуляторы и другие резервные источники питания. Они должны эксплуатироваться с соблюдением требований безопасности.
Если в садике нет водоснабжения, руководитель должен проверить запасы воды и обеспечить питьевой режим, мытье рук, работу санузлов, приготовление пищи и уборку.
Если без воды невозможно соблюдать санитарные требования или безопасно кормить детей, режим работы заведения должен быть изменен. Организовывать питание в таких условиях не допускается.
При проблемах с отоплением контролируют температуру в помещениях. Если безопасный температурный режим невозможен, пребывание детей сокращают или досрочно завершают.
В зависимости от ситуации детсад может:
Если родители получили уведомление о досрочном завершении пребывания, но не могут сразу приехать, ребенок остается под наблюдением работников садика. Самостоятельно покидать заведение он не может.
После сигнала "Воздушная тревога" работники детсада должны организованно переместить детей в укрытие, провести перекличку и оставаться с ними до завершения опасности.
Если тревога застала родителей дорогой к саду, они должны позаботиться о собственной безопасности и безопасности ребенка и направиться к ближайшему доступному укрытию. Если это укрытие детсада, родители могут вместе с ребенком зайти туда и передать его ответственному работнику.
В то же время работники садика не должны выходить из укрытия во время тревоги, чтобы встречать родителей.
Решение об изменении режима работы детсад должен сообщать родителям через определенные каналы связи: телефон, родительские чаты, электронную почту, сайт или другие доступные средства.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что МОН подготовило для школ пять уровней реагирования на длительные отключения электроэнергии - от локальных ограничений при обесточении до 2 часов - до работы образовательных хабов при отсутствии света более 72 часов. Также школам рекомендуют заранее готовить дистанционный и асинхронный формат обучения, запасы воды и продуктов и единые каналы коммуникации с родителями.
Также МОН определило пять режимов работы университетов на случай длительных отключений электроэнергии. Формат обучения и работы заведения будет меняться в зависимости от продолжительности обесточивания.