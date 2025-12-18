UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік: пояснення НБУ

НБУ визначив порядок роботи банківської системи у період до та після Нового року (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Ірина Костенко

Національний банк визначив регламент (порядок) роботи системи електронних платежів (СЕП) і банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.

Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік

Згідно з інформацією Нацбанку, в цілому у період завершення поточного й початку наступного року, система електронних платежів працюватиме, як і впродовж всього 2025 року:

  • в цілодобовому режимі 24/7;
  • із датою поточного календарного дня;
  • згідно з Технологічним регламентом роботи системи.

Водночас у НБУ зауважили, що врахували звернення Державної казначейської служби України - щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.

Виходячи з цього, у вівторок, 30 грудня 2025 року:

  • СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7;
  • валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк (під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

Тим часом для Держказначейства запроваджено такі обмеження:

  • до 13:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення й обслуговування держборгу в іноземній валюті через НБУ та АТ "Укрексімбанк";
  • до 16:00 - здійснюються розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Держказначейством і НБУ в національній валюті.

У середу, 31 грудня 2025 року, та у четвер, 1 січня 2026 року:

  • СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7;
  • через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби;
  • банківська система України працює у звичайному режимі;
  • валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

Насамкінець у НБУ наголосили, що у цей період банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів:

  • для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України;
  • для належного обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, раніше НБУ попередив громадян про черговий фейк, який шириться у мережі. Йдеться про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".

Крім того, ми пояснювали, чи змінять комендантську годину й графік транспорту в Києві під час свят.

Читайте також, чому українці прикрашають ялинку до різдвяно-новорічних свят і в чому справжній сенс цієї традиції.

