Як працюватимуть банки в Україні на Новий рік: пояснення НБУ

Національний банк визначив регламент (порядок) роботи системи електронних платежів (СЕП) і банківської системи України в період завершення 2025 року та на початку 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.
Згідно з інформацією Нацбанку, в цілому у період завершення поточного й початку наступного року, система електронних платежів працюватиме, як і впродовж всього 2025 року:
Водночас у НБУ зауважили, що врахували звернення Державної казначейської служби України - щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.
Виходячи з цього, у вівторок, 30 грудня 2025 року:
Тим часом для Держказначейства запроваджено такі обмеження:
У середу, 31 грудня 2025 року, та у четвер, 1 січня 2026 року:
Насамкінець у НБУ наголосили, що у цей період банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів:
