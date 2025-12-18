Как будут работать банки в Украине на Новый год: объяснение НБУ

Национальный банк определил регламент (порядок) работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в период завершения 2025 года и в начале 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Согласно информации Нацбанка, в целом в период завершения текущего и начала следующего года, система электронных платежей будет работать, как и в течение всего 2025 года:
В то же время в НБУ отметили, что учли обращение Государственной казначейской службы Украины - насчет установления ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.
Исходя из этого, во вторник, 30 декабря 2025 года:
Между тем для Госказначейства введены следующие ограничения:
В среду, 31 декабря 2025 года, и в четверг, 1 января 2026 года:
В завершение в НБУ подчеркнули, что в этот период банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами различных номиналов:
