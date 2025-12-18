RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как будут работать банки в Украине на Новый год: объяснение НБУ

НБУ определил порядок работы банковской системы в период до и после Нового года (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Автор: Ирина Костенко

Национальный банк определил регламент (порядок) работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в период завершения 2025 года и в начале 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как будут работать банки в Украине на Новый год

Согласно информации Нацбанка, в целом в период завершения текущего и начала следующего года, система электронных платежей будет работать, как и в течение всего 2025 года:

  • в круглосуточном режиме 24/7;
  • с датой текущего календарного дня;
  • согласно Технологическому регламенту работы системы.

В то же время в НБУ отметили, что учли обращение Государственной казначейской службы Украины - насчет установления ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

Исходя из этого, во вторник, 30 декабря 2025 года:

  • СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7;
  • валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, Нацбанк (при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения), а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

Между тем для Госказначейства введены следующие ограничения:

  • до 13:00 - осуществляются расчеты по платежам по погашению и обслуживанию госдолга в иностранной валюте через НБУ и АО "Укрэксимбанк";
  • до 16:00 - осуществляются расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Госказначейством и НБУ в национальной валюте.

В среду, 31 декабря 2025 года, и в четверг, 1 января 2026 года:

  • СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7;
  • через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы;
  • банковская система Украины работает в обычном режиме;
  • валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.

В завершение в НБУ подчеркнули, что в этот период банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами различных номиналов:

  • для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины;
  • для надлежащего обслуживания клиентов.

Напомним, ранее НБУ предупредил граждан об очередном фейке, который распространяется в сети. Речь идет о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен".

Кроме того, мы объясняли, изменят ли комендантский час и график транспорта в Киеве во время праздников.

Читайте также, почему украинцы украшают елку к рождественско-новогодним праздникам и в чем настоящий смысл этой традиции.

