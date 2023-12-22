Як працюватимуть банки на різдвяно-новорічні свята: графік НБУ

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, з 1 квітня 2023 року Система електронних платежів НБУ працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня. Такий режим збережеться і в період завершення 2023 року та на початку 2024 року.
Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП у зв’язку із завершенням звітного року.
Відповідно НБУ встановив, що:
"Крім того, у цей період для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", - йдеться в повідомленні.
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