Как будут работать банки на рождественско-новогодние праздники: график НБУ

Как отметили в НБУ, с 1 апреля 2023 года Система электронных платежей НБУ работает в круглосуточном режиме 24/7/365 с датой текущего календарного дня. Такой режим сохранится и в период завершения 2023 и в начале 2024 года.

В то же время, НБУ учел обращение Государственной казначейской службы Украины об ограничении на работу в СЭП в связи с завершением отчетного года.

Соответственно НБУ установил, что:

В пятницу, 29 декабря 2023 года, СЭП продолжает работать 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и Укрэксимбанк производятся до 16:00;

2023 года, СЭП продолжает работать 24/7. Валютный рынок Украины, депозитарий, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме. Платежи в валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и Укрэксимбанк производятся до 16:00; В субботу и воскресенье, 30, 31 декабря 2023 года, СЭП продолжает работать 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по проведению операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается;

2023 года, СЭП продолжает работать 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банки в эти дни самостоятельно принимают решение по проведению операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается; В понедельник, 1 января 2024 года, СЭП продолжает работать 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система Украины работает в обычном режиме. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме.

"Кроме того, в этот период для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов", - говорится в сообщении.

Рождество и Новый год

Во время войны в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ). Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) приходятся на понедельники, и это будут обычные рабочие дни.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для всех органов власти и государственных предприятий Рождество будет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры. В то же время частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению.

"Укрпочта" и "Новая почта" уже установили выходной день на 1 января.