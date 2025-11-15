Як працюватиме "зимова підтримка" в прифронтових зонах: що каже "Укрпошта"

"Є категорія громадян, які проживають на прифронтових територіях, де є проблеми зі зв'язком і, можливо, хтось не користується "Дією". Вони можуть прийти до наших відділень і оформити "Зимову підтримку", - пояснив Смілянський.

За його словами, протягом 10 днів після того, як такі люди заповнять заяви в "Укрпошті", їм нададуть гроші. Проте за ними потрібно буде прийти у відділення.

"Ми через СМС їх повідомимо і вони зможуть прийти на наше відділення і сплатити комунальні платежі, придбати ліки або товари українського виробництва", - зазначив Смілянський.

Окрім цього, якщо відділення "Укрпошти" не будуть працювати у прифронтових регіонах, тоді людям забезпечать можливість отримати "зимову підтримку" через мобільні відділення.