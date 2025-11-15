Как будет работать "зимняя поддержка" в прифронтовых зонах: что говорит "Укрпочта"

Украинцам, которые проживают на прифронтовых территориях, где нет интернета, или не пользуются "Дією", будут выдавать "Зимнюю поддержку" через отделения "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского на телемарафоне.
"Есть категория граждан, проживающих на прифронтовых территориях, где есть проблемы со связью и, возможно, кто-то не пользуется "Дією". Они могут прийти в наши отделения и оформить "Зимнюю поддержку", - пояснил Смелянский.
По его словам, в течение 10 дней после того, как такие люди заполнят заявления в "Укрпочте", им предоставят деньги. Однако за ними нужно будет прийти в отделение.
"Мы через СМС их уведомим и они смогут прийти на наше отделение и оплатить коммунальные платежи, приобрести лекарства или товары украинского производства", - отметил Смелянский.
Начиная с 15 ноября украинцы могут подавать заявки на получение единовременной выплаты в 1 000 гривен от государства в зимний период. Отдельные категории уязвимых граждан будут иметь возможность получить повышенную выплату - 6500 гривен.
По данным министерства социальной политики Украины, около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1000 гривен. Также по 6500 гривен автоматически получат еще 660 тысяч человек.
Всего по состоянию на вечер 15 ноября уже зафиксировано более миллиона заявок, почти все они поданы через "Дію". Среди них 106 тысяч заявок подали на детей.