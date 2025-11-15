Як працюватиме "зимова підтримка" в прифронтових зонах: що каже "Укрпошта"
Українцям, які проживають на прифронтових територіях, де немає інтернету, або не користуються "Дією", будуть видавати "Зимову підтримку" через відділення "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського на телемарафоні.
"Є категорія громадян, які проживають на прифронтових територіях, де є проблеми зі зв'язком і, можливо, хтось не користується "Дією". Вони можуть прийти до наших відділень і оформити "Зимову підтримку", - пояснив Смілянський.
За його словами, протягом 10 днів після того, як такі люди заповнять заяви в "Укрпошті", їм нададуть гроші. Проте за ними потрібно буде прийти у відділення.
"Ми через СМС їх повідомимо і вони зможуть прийти на наше відділення і сплатити комунальні платежі, придбати ліки або товари українського виробництва", - зазначив Смілянський.
Окрім цього, якщо відділення "Укрпошти" не будуть працювати у прифронтових регіонах, тоді людям забезпечать можливість отримати "зимову підтримку" через мобільні відділення.
"Зимова підтримка": що відомо
Починаючи з 15 листопада українці можуть подавати заявки на отримання одноразової виплати у 1 000 гривень від держави у зимовий період. Окремі категорії вразливих громадян матимуть можливість отримати підвищену виплату - 6500 гривень.
За даними міністерства соціальної політики України, близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1000 гривень. Також по 6500 гривень автоматично отримають ще 660 тисяч осіб.
Загалом станом на вечір 15 листопада вже зафіксовано понад мільйон заявок, майже всі вони подані через "Дію". Серед них 106 тисяч заявок подали на дітей.