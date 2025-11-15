Как будет работать "зимняя поддержка" в прифронтовых зонах: что говорит "Укрпочта"

Украинцам, которые проживают на прифронтовых территориях, где нет интернета, или не пользуются "Дією", будут выдавать "Зимнюю поддержку" через отделения "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского на телемарафоне.

"Есть категория граждан, проживающих на прифронтовых территориях, где есть проблемы со связью и, возможно, кто-то не пользуется "Дією". Они могут прийти в наши отделения и оформить "Зимнюю поддержку", - пояснил Смелянский.

По его словам, в течение 10 дней после того, как такие люди заполнят заявления в "Укрпочте", им предоставят деньги. Однако за ними нужно будет прийти в отделение.

"Мы через СМС их уведомим и они смогут прийти на наше отделение и оплатить коммунальные платежи, приобрести лекарства или товары украинского производства", - отметил Смелянский.