Як працює декларація з лікарем в Україні: головні правила, ліміти та права пацієнтів

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) нагадало, як працює декларація з лікарем первинної медичної допомоги - документ, що фактично є "договором" між пацієнтом і медиком.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на МОЗ.
Декларація - це угода між пацієнтом і сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Пацієнт обирає свого медика, держава через НСЗУ оплачує його роботу, а лікар бере на себе відповідальність за медичний супровід.
Лікар первинної ланки проводить огляди, консультує, призначає обстеження та щеплення, веде пацієнтів із хронічними хворобами й надає невідкладну допомогу в межах компетенції.
МОЗ визначило оптимальні ліміти декларацій:
Після досягнення ліміту лікар сам вирішує, чи підтверджувати нові декларації.
Перевірити, хто приймає нових пацієнтів, можна на сайті медзакладу, через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77, у дашборді "Електронна карта місць надання послуг ПМД" або невдовзі - у кабінеті пацієнта.
Пацієнт має право змінити лікаря у будь-який момент - достатньо подати нову декларацію.
Заклад може розірвати декларацію, якщо пацієнт систематично порушує правила або не виконує медичні рекомендації.
Найчастіше декларацію можуть скасувати через звільнення лікаря. Заклад має про це повідомити, а пацієнт може укласти нову декларацію з іншим медиком.
Якщо ж декларацію подано без відома пацієнта, її можна анулювати, звернувшись до НСЗУ або подавши нову. Також можна поскаржитися через сайт НСЗУ або за номером 16-77.
