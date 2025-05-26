Лікар відмовляє у підписанні декларації: коли це порушення і що робити
У медзакладах українцям іноді відмовляють в укладенні декларації з лікарем. Найчастіша причина - перевищений ліміт пацієнтів. Втім, у деяких випадках відмова може бути неправомірною.
Що робити у таких ситуаціях, у коментарі для РБК-Україна розповіли у Національній службі здоров’я України (НСЗУ).
Який ліміт пацієнтів має лікар
Сімейні лікарі, терапевти та педіатри мають певний ліміт декларацій, які вони підписують із пацієнтами:
- сімейний лікар - 1800 декларацій;
- терапевт - 2000 декларацій;
- педіатр - 900 декларацій.
Якщо лікар досяг ліміту, то він на свій розсуд приймає рішення щодо укладення декларації понад норму і має право відмовити у її підписанні. Якщо ж ні - відмова є порушенням.
"Якщо лікар не досяг ліміту - він не може відмовити в укладенні декларації", - наголосили в НСЗУ.
Як перевірити, чи є у лікаря вільні місця
Інформація про кількість підписаних декларацій доступна онлайн - на Електронній карті місць надання первинної медичної допомоги на сайті НСЗУ: edata.e-health.gov.ua.
На карті можна:
- обрати населений пункт;
- обрати форму власності (комунальна, приватна, ФОП);
- обрати спеціалізацію лікаря;
- ввести ПІБ конкретного лікаря.
Дашборд покаже:
- адресу та графік роботи медзакладу;
- контакти;
- скільки декларацій уже має кожен лікар.
Як укласти декларацію з лікарем
Насамперед через реєстратуру запишіться на прийом до обраного лікаря. Візьміть із собою:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження (якщо укладаєте декларацію на дитину);
- телефон (отримаєте СМС з кодом підтвердження).
Після цього працівник внесе ваші дані до електронної системи охорони здоров’я. Ви отримаєте СМС з кодом введіть його для підтвердження.
Після цього декларацію роздрукують і ви маєте перевірити дані. Підпишіть два примірники декларації - один залишається у вас, другий у лікаря.
Укладення декларації безоплатне
Підписати декларацію можна як у комунальному, так і у приватному медзакладі. Плата за перший візит, підписання або зміну лікаря - заборонена.
"Вимагання коштів за укладення декларації або за перший візит - неправомірне. Також немає обмежень на кількість звернень до лікаря чи отримання направлень", - уточнили в НСЗУ.
Якщо вам відмовили в укладенні декларації - перевірте, чи лікар справді досяг ліміту. Якщо ні - звертайтесь до керівництва закладу або НСЗУ.
Раніше РБК-Україна писало, як дізнатися, з яким сімейним лікарем укладено декларацію, якщо ви про це забули. Зробити це можна за допомогою копії декларації, звернення до медзакладу, електронного дашборду НСЗУ або через контакт-центр.
Нагадаємо, українці можуть у будь-який момент змінити сімейного лікаря - для цього достатньо підписати нову декларацію, стара анулюється автоматично. Також можна розірвати декларацію без укладення нової, подавши заяву до медзакладу. Обмежень на кількість змін лікаря немає.
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