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Що робити, якщо не пам’ятаєте, з яким сімейним лікарем укладено декларацію: роз'яснення НСЗУ

Неділя 16 червня 2024 23:18
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Що робити, якщо не пам’ятаєте, з яким сімейним лікарем укладено декларацію: роз'яснення НСЗУ Ілюстративне фото: українцям розповіли, що робити, якщо не пам'ятаєш ім'я терапевта (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні громадяни можуть заключити декларацію з сімейним лікарем.

Про те, як діяти у випадку, якщо ви не пам’ятаєте, з яким сімейним лікарем, терапевтом або педіатром уклали декларацію, розповідає РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

У таких випадках необхідно згадати про те, коли ви підписували декларацію. Під час підписання пацієнту було видано його примірник договору. Саме у цьому документі вказано, як звати лікаря, з яким було укладено декларацію.

Також можна зателефонувати або прийти до медзакладу, в якому працює ваш лікар. Там медичні працівники рецепції чи реєстратури допоможуть вам з пошуком сімейного лікаря.

Ще один спосіб - це скористатися дашбордом НСЗУ "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги". Якщо в одній із електронних медичних систем у вас є особистий кабінет пацієнта, то за допомогою такого сервісу можна знайти необхідну інформацію.

Пацієнт може зателефонувати до контакт-центру НСЗУ, щоб уточнити оптимальний у вашій ситуації алгоритм дій.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, як правильно пацієнту спілкуватись зі своїм сімейним лікарем.

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НСЗУ Сімейний лікар
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