Как работает декларация с врачом в Украине: главные правила, лимиты и права пациентов

Что такое декларация

Декларация - это соглашение между пациентом и семейным врачом, терапевтом или педиатром. Пациент выбирает своего медика, государство через НСЗУ оплачивает его работу, а врач берет на себя ответственность за медицинское сопровождение.

Врач первичного звена проводит осмотры, консультирует, назначает обследования и прививки, ведет пациентов с хроническими болезнями и оказывает неотложную помощь в пределах компетенции.

Сколько пациентов может иметь врач

Минздрав определил оптимальные лимиты деклараций:

семейный врач - до 1800 пациентов;

терапевт - до 2000;

педиатр - до 900.

После достижения лимита врач сам решает, подтверждать ли новые декларации.

Как найти врача

Проверить, кто принимает новых пациентов, можно на сайте медучреждения, через контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77, в дашборде "Электронная карта мест предоставления услуг ПМД" или вскоре - в кабинете пациента.

Пациент имеет право сменить врача в любой момент - достаточно подать новую декларацию.

Заведение может разорвать декларацию, если пациент систематически нарушает правила или не выполняет медицинские рекомендации.

Что делать, если декларацию отменили без вашего согласия

Чаще всего декларацию могут отменить из-за увольнения врача. Заведение должно об этом сообщить, а пациент может заключить новую декларацию с другим медиком.

Если же декларация подана без ведома пациента, ее можно аннулировать, обратившись в НСЗУ или подав новую. Также можно пожаловаться через сайт НСЗУ или по номеру 16-77.