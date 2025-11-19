Как работает декларация с врачом в Украине: главные правила, лимиты и права пациентов

Министерство здравоохранения Украины напомнило, как работает декларация с врачом первичной медицинской помощи - документ, который фактически является "договором" между пациентом и медиком.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Декларация - это соглашение между пациентом и семейным врачом, терапевтом или педиатром. Пациент выбирает своего медика, государство через НСЗУ оплачивает его работу, а врач берет на себя ответственность за медицинское сопровождение.
Врач первичного звена проводит осмотры, консультирует, назначает обследования и прививки, ведет пациентов с хроническими болезнями и оказывает неотложную помощь в пределах компетенции.
Минздрав определил оптимальные лимиты деклараций:
После достижения лимита врач сам решает, подтверждать ли новые декларации.
Проверить, кто принимает новых пациентов, можно на сайте медучреждения, через контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77, в дашборде "Электронная карта мест предоставления услуг ПМД" или вскоре - в кабинете пациента.
Пациент имеет право сменить врача в любой момент - достаточно подать новую декларацию.
Заведение может разорвать декларацию, если пациент систематически нарушает правила или не выполняет медицинские рекомендации.
Чаще всего декларацию могут отменить из-за увольнения врача. Заведение должно об этом сообщить, а пациент может заключить новую декларацию с другим медиком.
Если же декларация подана без ведома пациента, ее можно аннулировать, обратившись в НСЗУ или подав новую. Также можно пожаловаться через сайт НСЗУ или по номеру 16-77.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как украинцам узнать, с каким семейным врачом они заключили декларацию. НСЗУ советует проверить свой экземпляр договора, обратиться в медучреждение, воспользоваться электронными сервисами или позвонить в контакт-центр для уточнения информации.
Также мы писали, когда медучреждения имеют право отказать украинцам в заключении декларации с семейным врачом, а когда такой отказ является незаконным. НСЗУ объясняет лимиты пациентов для врачей, как проверить наличие свободных мест, как правильно заключить декларацию и куда обращаться в случае неправомерного отказа.