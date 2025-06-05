Як повернутися із СЗЧ за допомогою "Армія+": інструкція від Міноборони

Військові мають можливість повернутись із СЗЧ на службу до 30 серпня та звільнитись від кримінального провадження. Найпростіший спосіб - подати рапорт через "Армію+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Як повернутись із СЗЧ

Усе починається з подачі рапорту, заповнення якого займає близько п'яти хвилин. Після цього:

Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт та підтверджує дані в ньому;

військовий має 24 години, щоб прибути до відповідного відділу ВСП. Там оформляються документи, робиться припис та надається допомога у безпечному доправленні до однієї з військових резервних частин.

Командир частини, своєю чергою, протягом трьох діб повинен відновити грошові виплати та соціальні гарантії військовослужбовця та у день продовження військової служби повідомити про це відповідні органи.

Фото: в Міноборони пояснили, як повернутись із СЗЧ за допомогою "Армія+" (mod.gov.ua)

Зміна місця служби

"Після поновлення на службі можна вже звідти подати рапорт на зміну місця служби. Для цього на екрані з питанням "Чому бажаєте змінити частину" потрібно вибрати пункт "Повертаюсь на службу після СЗЧ". У рекомендаційному листі зазначається вже поточна посада в батальйоні резерву. За потреби Кадровий центр ЗСУ, який розглядає рапорти на зміну місця служби, додатково перевірить дані напряму в батальйоні", - відзначає Міноборони.

Можливість доступна бійцям, які здійснили СЗЧ до 10 травня. Втім, ті, хто зробив це після цієї дати - зможуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі може тривати місяці.