Как вернуться из СОЧ с помощью "Армия+": инструкция от Минобороны
Военные имеют возможность вернуться из СОЧ на службу до 30 августа и освободиться от уголовного производства. Самый простой способ - подать рапорт через "Армию+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как вернуться из СОЧ
Все начинается с подачи рапорта, заполнение которого занимает около пяти минут. После этого:
- Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт и подтверждает данные в нем;
- у военного есть 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий отдел ВСП. Там оформляются документы, делается предписание и оказывается помощь в безопасной доставке в одну из военных резервных частей.
Командир части, в свою очередь, в течение трех суток должен восстановить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего и в день продолжения военной службы сообщить об этом соответствующие органы.
Фото: в Минобороны объяснили, как вернуться из СОЧ с помощью "Армия+" (mod.gov.ua)
Изменение места службы
"После восстановления на службе можно уже оттуда подать рапорт на смену места службы. Для этого на экране с вопросом "Почему хотите сменить часть" нужно выбрать пункт "Возвращаюсь на службу после СОЧ". В рекомендательном письме указывается уже текущая должность в батальоне резерва. При необходимости Кадровый центр ВСУ, который рассматривает рапорты на смену места службы, дополнительно проверит данные напрямую в батальоне", - отмечает Минобороны.
Возможность доступна бойцам, которые осуществили СОЧ до 10 мая. Впрочем, те, кто сделал это после этой даты - смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе может длиться месяцы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце ноября 2024-го президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменил наказание для военных, решивших добровольно вернуться на службу после первого СОЧ.
Также в апреле текущего года Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу военных после СОЧ - до 30 августа 2025 года.
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