UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як потрапити на звільнені території Донецької області: пояснення Мінреінтеграції

Фото: Як потрапити на звільнені території Донецької області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У звільнених регіонах Донецької області діє система пропускного режиму. В уряді нагадали цивільним мешканцям, як отримати дозвіл-перепустку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На звільнених територіях Донецької області тривають стабілізаційні заходи. Наразі в’їзд сюди обмежений - діє система пропускного режиму на блокпостах", - йдеться у повідомленні.

В Мінреінтеграції пояснили, щоб в’їхати на деокуповані території Донецької області, необхідно отримати спеціальний дозвіл-перепустку від військової адміністрації.

"Такий дозвіл видається лише за нагальної потреби в’їзду або ж для ввезення вантажу. Якщо не зможете підтвердити необхідність, вам можуть відмовити", - підкреслили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, ЗСУ зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Також, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові повністю зачистили Лиман від російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні