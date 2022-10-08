Как попасть на освобожденные территории Донецкой области: объяснение Минреинтеграции

В освобожденных регионах Донецкой области действует система пропускного режима. В правительстве напомнили гражданским жителям, как получить разрешение-пропуск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"На освобожденных территориях Донецкой области продолжаются стабилизационные меры. В настоящее время въезд сюда ограничен - действует система пропускного режима на блокпостах", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции объяснили, чтобы въехать на деоккупированные территории Донецкой области, необходимо получить специальное разрешение-пропуск от военной администрации.
"Такое разрешение выдается только при необходимости въезда или же для ввоза груза. Если не сможете подтвердить необходимость, вам могут отказать", - подчеркнули в Минреинтеграции.
Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.
Также, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.
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