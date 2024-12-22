Як на порталі "Дія" підписати документ онлайн: інструкції

Щоб підписати документ на порталі "Дія", дотримуйтесь таких кроків:

завантажте файл особистого ключа, використовуючи чинні ключі та сертифікати, видані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (перелік надавачів є на порталі);

виберіть тип носія ключа, введіть пароль та натисніть “Зчитати ключ”. Перетягніть у браузер або виберіть на носії файл, який потрібно підписати, та натисніть “Продовжити”;

перевірте назву файлу, натисніть “Підписати файл”, після чого документ автоматично збережеться. Якщо цього не сталося, виконайте збереження вручну.

Як перевірити електронний підпис

перейти на портал для перевірки підпису. Скористайтеся спеціальним посиланням “Перевірити підпис”, щоб відкрити відповідний веб-ресурс;

завантажити файл з підписом. Оберіть файл формату .p7s, що містить підпис, або просто перетягніть його у вікно браузера. Після цього натисніть кнопку “Перевірити”;

переглянути інформацію про підпис. Портал відобразить дані щодо всіх накладених підписів, зокрема їхній статус та відповідність критеріям перевірки;

ознайомитися з оригінальним документом. У разі необхідності можна завантажити файл, на який було накладено підпис. Для цього натисніть “Зберегти файл” і перегляньте його зміст;

зберегти підтвердження перевірки. Якщо потрібно мати документальне підтвердження результатів перевірки, натисніть кнопку “Завантажити квитанцію” та отримайте відповідний файл.

Як отримати електронний підпис

Щоб оформити електронний підпис, необхідно:

звернутися до кваліфікованого надавача довірчих послуг, заповнити реєстраційну форму та надати свої паспортні дані й ідентифікаційний номер платника податків. Перелік таких надавачів доступний за відповідним посиланням.

електронний підпис безкоштовно можна отримати в Інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби, Міністерстві внутрішніх справ України або у банку ПриватБанк.

рекомендується зберігати електронний ключ на знімному носії, наприклад, USB-флешці, для більшої безпеки.

термін дії електронного підпису зазвичай складає від одного до двох років. Для подальшого використання підпису його потрібно поновити через веб-сайт обраного надавача послуг.

Окремо варто додати й те, що електронні документи мають юридичну силу, яка закріплена законодавством. Оригіналом такого документа вважається електронний примірник, що містить усі необхідні реквізити та електронний підпис автора.

Зокрема електронні документи можна подавати до суду як електронні докази. Вони підпадають під загальні правила доказування та оцінки доказів, які застосовує суд.

"Дія": функції та можливості

"Дія" пропонує широкий спектр корисних функцій, які регулярно оновлюються. Серед основних: