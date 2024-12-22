Як на порталі "Дія" підписати документ онлайн: інструкції

На порталі "Дія" ви можете підписувати документи за допомогою електронного підпису. При цьому текст документа не передається на сервери - він залишається у вашому браузері, що забезпечує повну конфіденційність.
Про те, як підписати документ електронним підписом на порталі "Дія" - у матеріалі РБК-Україна.
Щоб підписати документ на порталі "Дія", дотримуйтесь таких кроків:
Як перевірити електронний підпис
Щоб оформити електронний підпис, необхідно:
Окремо варто додати й те, що електронні документи мають юридичну силу, яка закріплена законодавством. Оригіналом такого документа вважається електронний примірник, що містить усі необхідні реквізити та електронний підпис автора.
Зокрема електронні документи можна подавати до суду як електронні докази. Вони підпадають під загальні правила доказування та оцінки доказів, які застосовує суд.
"Дія" пропонує широкий спектр корисних функцій, які регулярно оновлюються. Серед основних:
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