Как на портале "Дія" подписать документ онлайн: инструкции

Чтобы подписать документ на портале "Дія", следуйте таким шагам:

загрузите файл личного ключа, используя действующие ключи и сертификаты, выданные квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг (перечень поставщиков есть на портале);

выберите тип носителя ключа, введите пароль и нажмите "Считать ключ". Перетащите в браузер или выберите на носителе файл, который нужно подписать, и нажмите "Продолжить";

проверьте название файла, нажмите "Подписать файл", после чего документ автоматически сохранится. Если этого не произошло, выполните сохранение вручную.

Как проверить электронную подпись

перейти на портал для проверки подписи. Воспользуйтесь специальной ссылкой "Проверить подпись", чтобы открыть соответствующий веб-ресурс;

загрузить файл с подписью. Выберите файл формата .p7s, содержащий подпись, или просто перетащите его в окно браузера. После этого нажмите кнопку "Проверить";

просмотреть информацию о подписи. Портал отобразит данные по всем наложенным подписям, в частности их статус и соответствие критериям проверки;

ознакомиться с оригинальным документом. В случае необходимости можно загрузить файл, на который была наложена подпись. Для этого нажмите "Сохранить файл" и просмотрите его содержание;

сохранить подтверждение проверки. Если нужно иметь документальное подтверждение результатов проверки, нажмите кнопку "Загрузить квитанцию" и получите соответствующий файл.

Как получить электронную подпись

Чтобы оформить электронную подпись, необходимо:

обратиться к квалифицированному поставщику доверительных услуг, заполнить регистрационную форму и предоставить свои паспортные данные и идентификационный номер налогоплательщика. Перечень таких поставщиков доступен по соответствующей ссылке.

электронную подпись бесплатно можно получить в Информационно-справочном департаменте Государственной налоговой службы, Министерстве внутренних дел Украины или в банке ПриватБанк.

рекомендуется хранить электронный ключ на съемном носителе, например, USB-флешке, для большей безопасности.

срок действия электронной подписи обычно составляет от одного до двух лет. Для дальнейшего использования подписи ее нужно обновить через веб-сайт выбранного поставщика услуг.

Отдельно стоит добавить и то, что электронные документы имеют юридическую силу, которая закреплена законодательством. Оригиналом такого документа считается электронный экземпляр, содержащий все необходимые реквизиты и электронную подпись автора.

В частности электронные документы можно подавать в суд как электронные доказательства. Они подпадают под общие правила доказывания и оценки доказательств, которые применяет суд.

"Дія": функции и возможности

"Дія" предлагает широкий спектр полезных функций, которые регулярно обновляются. Среди основных: