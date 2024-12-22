Как на портале "Дія" подписать документ онлайн: инструкции

На портале "Дія" вы можете подписывать документы с помощью электронной подписи. При этом текст документа не передается на серверы - он остается в вашем браузере, что обеспечивает полную конфиденциальность.
О том, как подписать документ электронной подписью на портале "Дія" - в материале РБК-Украина.
Чтобы подписать документ на портале "Дія", следуйте таким шагам:
Как проверить электронную подпись
Чтобы оформить электронную подпись, необходимо:
Отдельно стоит добавить и то, что электронные документы имеют юридическую силу, которая закреплена законодательством. Оригиналом такого документа считается электронный экземпляр, содержащий все необходимые реквизиты и электронную подпись автора.
В частности электронные документы можно подавать в суд как электронные доказательства. Они подпадают под общие правила доказывания и оценки доказательств, которые применяет суд.
"Дія" предлагает широкий спектр полезных функций, которые регулярно обновляются. Среди основных:
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