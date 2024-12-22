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Как на портале "Дія" подписать документ онлайн: инструкции

Иллюстративное фото: как на портале "Дія" подписать документы онлайн (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На портале "Дія" вы можете подписывать документы с помощью электронной подписи. При этом текст документа не передается на серверы - он остается в вашем браузере, что обеспечивает полную конфиденциальность.

О том, как подписать документ электронной подписью на портале "Дія" - в материале РБК-Украина.

Чтобы подписать документ на портале "Дія", следуйте таким шагам:

  • загрузите файл личного ключа, используя действующие ключи и сертификаты, выданные квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг (перечень поставщиков есть на портале);
  • выберите тип носителя ключа, введите пароль и нажмите "Считать ключ". Перетащите в браузер или выберите на носителе файл, который нужно подписать, и нажмите "Продолжить";
  • проверьте название файла, нажмите "Подписать файл", после чего документ автоматически сохранится. Если этого не произошло, выполните сохранение вручную.

Как проверить электронную подпись

  • перейти на портал для проверки подписи. Воспользуйтесь специальной ссылкой "Проверить подпись", чтобы открыть соответствующий веб-ресурс;
  • загрузить файл с подписью. Выберите файл формата .p7s, содержащий подпись, или просто перетащите его в окно браузера. После этого нажмите кнопку "Проверить";
  • просмотреть информацию о подписи. Портал отобразит данные по всем наложенным подписям, в частности их статус и соответствие критериям проверки;
  • ознакомиться с оригинальным документом. В случае необходимости можно загрузить файл, на который была наложена подпись. Для этого нажмите "Сохранить файл" и просмотрите его содержание;
  • сохранить подтверждение проверки. Если нужно иметь документальное подтверждение результатов проверки, нажмите кнопку "Загрузить квитанцию" и получите соответствующий файл.

Как получить электронную подпись

Чтобы оформить электронную подпись, необходимо:

  • обратиться к квалифицированному поставщику доверительных услуг, заполнить регистрационную форму и предоставить свои паспортные данные и идентификационный номер налогоплательщика. Перечень таких поставщиков доступен по соответствующей ссылке.
  • электронную подпись бесплатно можно получить в Информационно-справочном департаменте Государственной налоговой службы, Министерстве внутренних дел Украины или в банке ПриватБанк.
  • рекомендуется хранить электронный ключ на съемном носителе, например, USB-флешке, для большей безопасности.
  • срок действия электронной подписи обычно составляет от одного до двух лет. Для дальнейшего использования подписи ее нужно обновить через веб-сайт выбранного поставщика услуг.

Отдельно стоит добавить и то, что электронные документы имеют юридическую силу, которая закреплена законодательством. Оригиналом такого документа считается электронный экземпляр, содержащий все необходимые реквизиты и электронную подпись автора.

В частности электронные документы можно подавать в суд как электронные доказательства. Они подпадают под общие правила доказывания и оценки доказательств, которые применяет суд.

"Дія": функции и возможности

"Дія" предлагает широкий спектр полезных функций, которые регулярно обновляются. Среди основных:

 

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