Як поєднати об'ємний верх і трендовий денім: приклад від Джамали

Відома співачка Джамала демонструє, що сучасний міський стиль - це не тільки комфорт, а й продумана гра об'ємів і контрастів. В її новому образі поєднуються об'ємна чорна куртка з широкими світлими джинсами, класичний білий гольф і взуття на плоскій підошві.
РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram вирішило розібрати ключові модні прийоми, які допомагають виглядати стильно навіть у повсякденному луці.
Об'ємний верх - акцент образу
Джамала обрала коротку об'ємну куртку-бомбер насиченого чорного кольору. Під курткою - класичний білий гольф-водолазка, що створює графічний контраст із курткою та освіжає обличчя.
Денім у головній ролі
Низ лука Джамали - широкі джинси світло-блакитного відтінку. Модель з високою посадкою та об'ємним кроєм по всій довжині - один з ключових трендів сезону, що повертає моду 90-х і 2000-х.
Об'ємний низ у поєднанні з укороченою курткою створює баланс і не дає образу виглядати мішкувато, а підкреслює талію і довжину ніг.
Взуття та аксесуари
Джамала вибрала чорні класичні черевики на плоскій підошві - елегантне і практичне рішення, яке врівноважує об'єм верху і низу.
Цей образ демонструє концепцію casual chic: зручність і комфорт поєднуються з продуманою стилізацією і сучасними трендами, а прості речі - світлий гольф, об'ємна куртка, широкі джинси - перетворюються на справжній міський лук.
Коротка об'ємна куртка
Довге пальто
Двостороння дублянка
Коротка шкіряна куртка з фактурними рукавами
Парка або пуховик оверсайз
Вас також може зацікавити