Как объединить объемный верх и трендовый деним: пример от Джамалы

Какой "лук" выбрала Джамала

Объемный верх - акцент образа

Джамала выбрала короткую объемную куртку-бомбер насыщенного черного цвета. Под курткой - классический белый гольф-водолазка, который создают графический контраст с курткой и освежает лицо.

Деним в главной роли

Низ лука Джамалы - широкие джинсы светло-голубого оттенка. Модель с высокой посадкой и объемным кроем по всей длине - один из ключевых трендов сезона, возвращающий моду 90-х и 2000-х.

Объемный низ в сочетании с укороченной курткой создает баланс и не дает образу выглядеть мешковато, а подчеркивает талию и длину ног.

Обувь и аксессуары

Джамала выбрала черные классические ботинки на плоской подошве - элегантное и практичное решение, уравновешивающее объем верха и низа.

Образ Джамалы (скриншот)

Модные приемы, которые следует взять на заметку

Игра объемов : сочетание оверсайз-куртки и широких джинсов работает благодаря короткой длине верха.

: сочетание оверсайз-куртки и широких джинсов работает благодаря короткой длине верха. Графический контраст : черный и белый создают классическую основу для городского лука.

: черный и белый создают классическую основу для городского лука. Акцент на талии: высокая посадка джинсов и короткая куртка делают ноги визуально длиннее и подчеркивают силуэт.

Этот образ демонстрирует концепцию casual chic: удобство и комфорт сочетаются с продуманной стилизацией и современными трендами, а простые вещи - светлый гольф, объемная куртка, широкие джинсы - превращаются в настоящий городской лук.

Джамала показала модный лук (скриншот)

Какая верхняя одежда дополнит такой образ

Короткая объемная куртка

Продолжение концепции casual chic.

Может быть из фактурного материала (шерсть, нейлон, эко-кожа).

Подойдет укороченная длина, чтобы подчеркнуть талию и балансировать с широкими джинсами.

Длинное пальто

Нейтральные оттенки: черный, серый, беж.

Мягкая шерсть или кашемир придают луку элегантность.

Объемный силуэт пальто хорошо контрастирует с более структурированным низом - широкими джинсами.

Двухсторонняя дубленка

Натуральный мех или эко-мех обеспечит тепло и стильный эффект.

Можно носить мехом внутри или снаружи, чтобы менять образ.

Прекрасно сочетается с широкими джинсами и ботинками.

Короткая кожаная куртка с фактурными рукавами

Легкий и стильный вариант для межсезонья.

Можно добавить цветной акцент через аксессуары (шарф, сумка).

Подойдет для более урбанистического или стритстайл-образа.

Парка или пуховик оверсайз