Как объединить объемный верх и трендовый деним: пример от Джамалы

Известная певица Джамала демонстрирует, что современный городской стиль - это не только комфорт, но и продуманная игра объемов и контрастов. В ее новом образе сочетаются объемная черная куртка с широкими светлыми джинсами, классический белый гольф и обувь на плоской подошве.
РБК-Украина со ссылкой на ее Stоries в Instagram решило разобрать ключевые модные приемы, которые помогают выглядеть стильно даже в повседневном луке.
Объемный верх - акцент образа
Джамала выбрала короткую объемную куртку-бомбер насыщенного черного цвета. Под курткой - классический белый гольф-водолазка, который создают графический контраст с курткой и освежает лицо.
Деним в главной роли
Низ лука Джамалы - широкие джинсы светло-голубого оттенка. Модель с высокой посадкой и объемным кроем по всей длине - один из ключевых трендов сезона, возвращающий моду 90-х и 2000-х.
Объемный низ в сочетании с укороченной курткой создает баланс и не дает образу выглядеть мешковато, а подчеркивает талию и длину ног.
Обувь и аксессуары
Джамала выбрала черные классические ботинки на плоской подошве - элегантное и практичное решение, уравновешивающее объем верха и низа.
Этот образ демонстрирует концепцию casual chic: удобство и комфорт сочетаются с продуманной стилизацией и современными трендами, а простые вещи - светлый гольф, объемная куртка, широкие джинсы - превращаются в настоящий городской лук.
