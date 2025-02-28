Як подати заяву та оформити допомогу при усиновленні дитини: інструкція

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Про яку допомогу йдеться та хто може її отримати

У Мінсоцполітики повідомили, що розмір допомоги та графік виплат при усиновленні дитини в Україні такий самий, як при народженні.

Станом на зараз загальна сума допомоги становить 41 280 гривень на одну дитину. З них 10 320 гривень виплачується одноразово, а решта суми - рівними частинами впродовж 36 місяців.

Уточнюється, що допомога призначається на кожну усиновлену дитину:

на підставі рішення суду про її усиновлення;

за умови, що звернення за призначенням допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дати набуття законної сили рішенням суду.

"Якщо дитину усиновило подружжя, допомога нараховується одному з них на їхній розсуд. Якщо усиновила одна особа - допомогу отримує вона", - пояснили у міністерстві.

При цьому особа, яка звертається за допомогою при усиновленні, має бути громадянином (громадянкою) України та постійно проживати на її території.

Як оформити допомогу при усиновленні дитини

Подати заяву на призначення допомоги при усиновленні дитини можна у різний спосіб:

офлайн - до місцевого органу соціального захисту населення;

офлайн - у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

онлайн - на порталі "Дія".

Подаючи заяву встановленого зразка офлайн (вона заповнюється на місці), до неї потрібно додати:

копію свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану (після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини);

копію рішення суду про усиновлення дитини.

Крім того, під час подання заяви усиновлювач має показати паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Якщо усиновлювачами є подружжя - заяву подає один з них.

Подаючи заяву віддалено - через "Дію" - потрібно:

натиснути кнопку "Подати заяву";

авторизуватись;

вказати дані дитини або дітей, на яких має бути призначено допомогу;

обрати спосіб отримання допомоги;

вказати дані про судове рішення про усиновлення;

підписати заяву електронним підписом або з "Дія.Підпис";

надіслати заповнену в заяві інформацію.

У Мінсоцполітики уточнили, що заяву отримує орган соціального захисту населення.

"Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі "Дія". Коли заяву буде розглянуто, заявник отримає сповіщення на електронну пошту, до якої "прив'язана" "Дія", - підсумували у відомстві.