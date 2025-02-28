Як подати заяву та оформити допомогу при усиновленні дитини: інструкція

В Україні усиновлювачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на отримання допомоги від держави. Розмір і графік виплат - такі самі, як при народженні дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
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У Мінсоцполітики повідомили, що розмір допомоги та графік виплат при усиновленні дитини в Україні такий самий, як при народженні.
Станом на зараз загальна сума допомоги становить 41 280 гривень на одну дитину. З них 10 320 гривень виплачується одноразово, а решта суми - рівними частинами впродовж 36 місяців.
Уточнюється, що допомога призначається на кожну усиновлену дитину:
"Якщо дитину усиновило подружжя, допомога нараховується одному з них на їхній розсуд. Якщо усиновила одна особа - допомогу отримує вона", - пояснили у міністерстві.
При цьому особа, яка звертається за допомогою при усиновленні, має бути громадянином (громадянкою) України та постійно проживати на її території.
Подати заяву на призначення допомоги при усиновленні дитини можна у різний спосіб:
Подаючи заяву встановленого зразка офлайн (вона заповнюється на місці), до неї потрібно додати:
Крім того, під час подання заяви усиновлювач має показати паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Якщо усиновлювачами є подружжя - заяву подає один з них.
Подаючи заяву віддалено - через "Дію" - потрібно:
У Мінсоцполітики уточнили, що заяву отримує орган соціального захисту населення.
"Статус розгляду заяви відображатиметься в особистому кабінеті на порталі "Дія". Коли заяву буде розглянуто, заявник отримає сповіщення на електронну пошту, до якої "прив'язана" "Дія", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про державну підтримку усиновителів в Україні - як отримати консультацію.
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