Как подать заявление и оформить помощь при усыновлении ребенка: инструкция

В Украине усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение помощи от государства. Размер и график выплат - такие же, как при рождении ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
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В Минсоцполитики сообщили, что размер помощи и график выплат при усыновлении ребенка в Украине такой же, как при рождении.
По состоянию на сейчас общая сумма помощи составляет 41 280 гривен на одного ребенка. Из них 10 320 гривен выплачивается единовременно, а остальная сумма - равными частями в течение 36 месяцев.
Уточняется, что помощь назначается на каждого усыновленного ребенка:
"Если ребенка усыновили супруги, помощь начисляется одному из них по их усмотрению. Если усыновил один человек - помощь получает он", - объяснили в министерстве.
При этом человек, который обращается за помощью при усыновлении, должен быть гражданином (гражданкой) Украины и постоянно проживать на ее территории.
Подать заявление на назначение помощи при усыновлении ребенка можно разными способами:
Подавая заявление установленного образца офлайн (оно заполняется на месте), к нему нужно приложить:
Кроме того, при подаче заявления усыновитель должен показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Если усыновителями являются супруги - заявление подает один из них.
Подавая заявление удаленно - через "Дію" - нужно:
В Минсоцполитики уточнили, что заявление получает орган социальной защиты населения.
"Статус рассмотрения заявления будет отображаться в личном кабинете на портале "Дія". Когда заявление будет рассмотрено, заявитель получит оповещение на электронную почту, к которой "привязана" "Дія", - подытожили в ведомстве.
Напомним, ранее мы рассказывали о государственной поддержке усыновителей в Украине - как получить консультацию.
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