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Як початок опалювального сезону вплине на споживання електроенергії: відповідь "Укренерго"

Фото: опалювальний сезон має знизити споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Єлизавета Драбкіна

Опалювальний сезон повинен позитивно вплинути на споживання українцями електроенергії, адже вони мають перестати використовувати електроприлади для того, аби зігрітися.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми очікуємо, що початок опалювального сезону зменшить навантаження на енергетичну систему внаслідок того, що люди перестануть активно грітися електроприладами. Тому це має полегшити навантаження і зменшити споживання електроенергії", - сказав він.

За словами Кудрицького, навіть якщо температура буде нижчою на декілька градусів, ніж зазвичай, це все одно не можна порівняти з ситуацією, коли централізованого опалення зовсім немає. Він наголосив, що витрати електроенергії в цих двох випадках будуть різними.

Нагадаємо, мінімально допустима температура у квартирах під час опалювального сезону становитиме 16 градусів.

Окрім того, Кудрицький зазначив, що при аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами, графіки віялових відключень можуть переглянути.

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ЕлектроенергіяУкренерго