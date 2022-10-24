Як початок опалювального сезону вплине на споживання електроенергії: відповідь "Укренерго"

"Ми очікуємо, що початок опалювального сезону зменшить навантаження на енергетичну систему внаслідок того, що люди перестануть активно грітися електроприладами. Тому це має полегшити навантаження і зменшити споживання електроенергії", - сказав він.

За словами Кудрицького, навіть якщо температура буде нижчою на декілька градусів, ніж зазвичай, це все одно не можна порівняти з ситуацією, коли централізованого опалення зовсім немає. Він наголосив, що витрати електроенергії в цих двох випадках будуть різними.

Нагадаємо, мінімально допустима температура у квартирах під час опалювального сезону становитиме 16 градусів.

Окрім того, Кудрицький зазначив, що при аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами, графіки віялових відключень можуть переглянути.

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