Как начало отопительного сезона повлияет на потребление электроэнергии: ответ "Укрэнерго"

"Мы ожидаем, что начало отопительного сезона снизит нагрузку на энергетическую систему вследствие того, что люди перестанут активно греться электроприборами. Поэтому это должно облегчить нагрузку и уменьшить потребление электроэнергии", - сказал он.

По словам Кудрицкого, даже если температура будет ниже на несколько градусов, чем обычно, это все равно нельзя сравнить с ситуацией, когда централизованного отопления совсем нет. Он подчеркнул, что затраты электроэнергии в этих двух случаях будут разными.

Напомним, минимально допустимая температура в квартирах во время отопительного сезона составит 16 градусов.

Кроме того, Кудрицкий отметил, что при аварийных отключениях не должно быть сильных перекосов между потребителями, графики веерных отключений могут быть пересмотрены.

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