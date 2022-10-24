RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как начало отопительного сезона повлияет на потребление электроэнергии: ответ "Укрэнерго"

Фото: отопительный сезон должен снизить потребление электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Елизавета Драбкина

Отопительный сезон должен положительно повлиять на потребление украинцами электроэнергии, ведь они должны перестать использовать электроприборы для того, чтобы согреться.

Об этом в интервью рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы ожидаем, что начало отопительного сезона снизит нагрузку на энергетическую систему вследствие того, что люди перестанут активно греться электроприборами. Поэтому это должно облегчить нагрузку и уменьшить потребление электроэнергии", - сказал он.

По словам Кудрицкого, даже если температура будет ниже на несколько градусов, чем обычно, это все равно нельзя сравнить с ситуацией, когда централизованного отопления совсем нет. Он подчеркнул, что затраты электроэнергии в этих двух случаях будут разными.

Напомним, минимально допустимая температура в квартирах во время отопительного сезона составит 16 градусов.

Кроме того, Кудрицкий отметил, что при аварийных отключениях не должно быть сильных перекосов между потребителями, графики веерных отключений могут быть пересмотрены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияУкрэнерго