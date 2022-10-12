Опалювальний сезон. Кабмін знизив мінімальну температуру у квартирах

Мінімально допустима температура у квартирах під час майбутнього опалювального сезону становитиме 16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Після включення опалення ми закликаємо економити газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє - 18 градусів", - розповів Шмигаль.

За його словами, такі заходи є необхідністю та внеском у перемогу, оскільки "від кожного українця залежить те, як наша країна пройде цю зиму".