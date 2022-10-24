Графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими, - глава "Укренерго"

При аварійних відключеннях не повинно бути сильних перекосів між споживачами. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що графіки можуть переглянути.

"За результатами останніх тижнів, коли запроваджувалися графіки, ми плануємо провести з кожним обленерго сесію, проаналізувати ефективність цих графіків - наскільки і як вони були виконані", - сказав він.

При цьому будуть проаналізовані списки споживачів, заведених під ці графіки, щоб переконатися в тому, що немає сильних перекосів у розподілі навантаження відключень між споживачами.

"Ми це робитимемо, для того, щоб зробити ці графіки більш м'якими для споживача і справедливо розподілити навантаження", - додав Кудрицький.

Глава "Укренерго" заявив, що переліки споживачів, що відключаються, складають оператори розподільчих мереж (обленерго). Використання графіків відключень пов'язане з конкретною ситуацією, що склалася в енергосистемі у певний момент. Мета кожного оператора системи розподілу - виконати команду з обмеження споживачів від головного Диспетчерського центру "Укренерго".

"Якщо "Укренерго" каже, що в такій області необхідно зменшити споживання на 30 МВт або 40 МВт, завдання обленерго - якнайшвидше виконати цю команду. І щоб зробити це швидко, іноді просто вибирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження та збалансувати енергосистему. Так простіше та швидше. Тому буває, що за графіками аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів", - розповів Кудрицький.