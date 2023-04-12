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Як з пістолетом проти 5 автоматів. Ігнат розповів про повітряні бої перших тижнів війни

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Середа 12 квітня 2023 10:27
Як з пістолетом проти 5 автоматів. Ігнат розповів про повітряні бої перших тижнів війни Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На початку повномасштабної війни Росія мала значну перевагу в авіації, та українські бійці завдяки своїй майстерності змогли уразити велику кількість кращих літаків та гелікоптерів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, російські літаки, які збили українські військові у перші тижні повномасштабної війни, були одними з кращих літаків РФ. Йдеться про Су-34, Су-30, Су-35. Ігнат зазначив, що тоді було збито й велику кількість вертольотів.

"Російська авіація понесла втрати саме на початку, коли вони недооцінили нашу авіацію, коли повірили власній пропаганді, що тут уже все знищено, що прогулянка в небі буде простою", - сказав речник.

За словами Ігната, якщо говорити про все авіаційне угруповування, то співвідношення України та Росії у небі було 1 до 6. Якщо ж ще згадати про технології, які вкладені в російські літаки, їхню модернізацію, то, він зазначив, що можна рахувати співвідношення як 1 до 10 рахувати.

"Таке протистояння російській авіації - це як ви з пістолетом сидите в окопі, а на 200 метрів від вас 5 людей з автоматами. Теоретично у вас є зброя, теоретично вона стріляє. Отака от перевага", - сказав він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що українські військові робили неможливе.

"Винищувачі виринали нізвідки і намагалися російські літаки перехоплювати, але робили вони це під захистом ППО, їхнє основне завдання було відтіснити ворога під удар наших зенітно-ракетних комплексів, з чим вони добре впоралися", - додав він.

Зазначимо, що Польща надала Україні частину своїх винищувачів МіГ-29, президент Андрей Дуда анонсував передачу ще чотирьох літаків.

Окрім того, Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ці літаки вже оберігають українське небо.

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