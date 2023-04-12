Как с пистолетом против 5 автоматов. Игнат рассказал о воздушных боях первых недель войны

В начале полномасштабной войны у России было значительное преимущество в авиации, и украинские бойцы благодаря своему мастерству смогли поразить большое количество лучших самолетов и вертолетов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, российские самолеты, которые сбили украинские военные в первые недели полномасштабной войны, были одними из лучших самолетов РФ. Речь идет о Су-34, Су-30, Су-35. Игнат отметил, что тогда было сбито и большое количество вертолетов.

"Российская авиация понесла потери именно в начале, когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой", - сказал спикер.

По словам Игната, если говорить обо всей авиационной группировке, то соотношение Украины и России в небе было 1 к 6. Если же еще вспомнить о технологиях, вложенных в российские самолеты, их модернизации, то он отметил, что можно считать соотношение как 1 до 10 считать.

"Такое противостояние российской авиации - это как вы с пистолетом сидите в окопе, а на 200 метров от вас 5 человек с автоматами. Теоретически у вас есть оружие, теоретически оно стреляет. Такое вот преимущество", - сказал он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что украинские военные делали невозможное.

"Истребители выныривали ниоткуда и пытались российские самолеты перехватывать, но делали они это под защитой ПВО, их основная задача была оттеснить врага под удар наших зенитно-ракетных комплексов, с чем они хорошо справились", - добавил он.

Отметим, что Польша предоставила Украине часть своих истребителей МиГ-29, президент Андрей Дуда анонсировал передачу еще четырех самолетов.

Кроме того, Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Эти самолеты уже оберегают украинское небо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.