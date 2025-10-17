Як підтвердити трудовий стаж для пенсії, якщо втрачена трудова книжка: роз’яснення ПФУ

Право на страхову пенсію в Україні залежить від наявного страхового стажу. Іноді потрібно підтвердити періоди роботи, але трудова книжка втрачена або містить помилки.
Як це можна зробити, розповідає РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Зарахування трудового стажу залежить від періоду, коли працювала людина:
Стаж можна підтвердити іншими документами:
Якщо підприємство, де людина працювала, знаходиться на окупованій території або знищене, стаж підтверджується показаннями двох свідків, які працювали там одночасно із заявником.
Якщо записи у трудовій книжці містять виправлення або неточності, а підприємство розташоване на окупованій території, стаж підтверджують Комісії з питань підтвердження стажу роботи при головних управліннях Пенсійного фонду в областях і місті Києві.
Робота в шкідливих або важких умовах (за списками №1 і №2) підтверджується лише документами. Якщо підприємство ліквідоване без правонаступника - такі періоди також підтверджуються Комісіями ПФУ на основі архівних матеріалів.
