Как подтвердить трудовой стаж для пенсии, если утрачена трудовая книжка: разъяснение ПФУ

Как считают стаж

Зачисление трудового стажа зависит от периода, когда работал человек:

после 1 января 2004 года - по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования;

- по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования; до 1 января 2004 года - основным документом является трудовая книжка.

Что делать, если трудовая книжка утеряна или с ошибками

Стаж можно подтвердить другими документами:

выписками, справками, лицевыми счетами;

сведениями о зарплате, письменными договорами;

удостоверениями, характеристиками;

членскими билетами профсоюзов (если есть отметки об уплате взносов).

Если предприятие, где человек работал, находится на оккупированной территории или уничтожено, стаж подтверждается показаниями двух свидетелей, которые работали там одновременно с заявителем.

Кто подтверждает стаж с исправлением и льготный стаж

Если записи в трудовой книжке содержат исправления или неточности, а предприятие расположено на оккупированной территории, стаж подтверждают Комиссии по вопросам подтверждения стажа работы при главных управлениях Пенсионного фонда в областях и городе Киеве.

Работа во вредных или тяжелых условиях (по спискам №1 и №2) подтверждается только документами. Если предприятие ликвидировано без правопреемника - такие периоды также подтверждаются Комиссиями ПФУ на основе архивных материалов.