Як підтвердити трудовий стаж для пенсії, якщо втрачена трудова книжка: роз’яснення ПФУ

Право на страхову пенсію в Україні залежить від наявного страхового стажу. Іноді потрібно підтвердити періоди роботи, але трудова книжка втрачена або містить помилки.

Як це можна зробити, розповідає РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як рахують стаж

Зарахування трудового стажу залежить від періоду, коли працювала людина:

після 1 січня 2004 року - за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування;

- за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування; до 1 січня 2004 року - основним документом є трудова книжка.

Що робити, якщо трудова книжка втрачена або з помилками

Стаж можна підтвердити іншими документами:

виписками, довідками, особовими рахунками;

відомостями про зарплату, письмовими договорами;

посвідченнями, характеристиками;

членськими квитками профспілок (якщо є відмітки про сплату внесків).

Якщо підприємство, де людина працювала, знаходиться на окупованій території або знищене, стаж підтверджується показаннями двох свідків, які працювали там одночасно із заявником.

Хто підтверджує стаж із виправленням та пільговий стаж

Якщо записи у трудовій книжці містять виправлення або неточності, а підприємство розташоване на окупованій території, стаж підтверджують Комісії з питань підтвердження стажу роботи при головних управліннях Пенсійного фонду в областях і місті Києві.

Робота в шкідливих або важких умовах (за списками №1 і №2) підтверджується лише документами. Якщо підприємство ліквідоване без правонаступника - такі періоди також підтверджуються Комісіями ПФУ на основі архівних матеріалів.