Как подтвердить трудовой стаж для пенсии, если утрачена трудовая книжка: разъяснение ПФУ

Пятница 17 октября 2025 06:40
Как подтвердить трудовой стаж для пенсии, если утрачена трудовая книжка: разъяснение ПФУ Фото: Как подтвердить стаж без трудовой книжки (facebook.com/kogupfu)
Автор: Татьяна Веремеева

Право на страховую пенсию в Украине зависит от имеющегося страхового стажа. Иногда нужно подтвердить периоды работы, но трудовая книжка утрачена или содержит ошибки.

Как это можно сделать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как считают стаж

Зачисление трудового стажа зависит от периода, когда работал человек:

  • после 1 января 2004 года - по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования;
  • до 1 января 2004 года - основным документом является трудовая книжка.

Что делать, если трудовая книжка утеряна или с ошибками

Стаж можно подтвердить другими документами:

  • выписками, справками, лицевыми счетами;
  • сведениями о зарплате, письменными договорами;
  • удостоверениями, характеристиками;
  • членскими билетами профсоюзов (если есть отметки об уплате взносов).

Если предприятие, где человек работал, находится на оккупированной территории или уничтожено, стаж подтверждается показаниями двух свидетелей, которые работали там одновременно с заявителем.

Кто подтверждает стаж с исправлением и льготный стаж

Если записи в трудовой книжке содержат исправления или неточности, а предприятие расположено на оккупированной территории, стаж подтверждают Комиссии по вопросам подтверждения стажа работы при главных управлениях Пенсионного фонда в областях и городе Киеве.

Работа во вредных или тяжелых условиях (по спискам №1 и №2) подтверждается только документами. Если предприятие ликвидировано без правопреемника - такие периоды также подтверждаются Комиссиями ПФУ на основе архивных материалов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине можно самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд, чтобы "докупить" страховой стаж и получить право на пенсию. Для этого нужно заключить договор добровольного участия и платить ЕСВ от 1760 гривен в месяц. Также разрешено делать взносы в пользу родственников. Пропущенные годы после 2004-го можно оплатить через налоговую службу.

Также мы рассказывали, что более половины украинских пенсионеров получают меньше 5 тысяч гривен в месяц. Средняя пенсия в октябре 2025 года составляет 6 436 гривен, а количество пенсионеров сократилось до 10,2 миллионов.

