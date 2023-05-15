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Як підтримати рідних, які повернулися з полону: поради психолога

Ілюстративне фото: психологи порадили, як підтримати рідних, які повернулися з полону (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У зв'язку з перебування у полоні емоційний стан та поведінка людини можуть змінитися. Звільненим з полону потрібна особлива підтримка рідних, близьких та друзів, аби повернутися до звичного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

У звільнених з полону може з’явитися відчуженість, тривожність, безсоння. Також може спостерігатися погіршення стану здоров’я.

У таких випадках психологічний хаб Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції рекомендує:

  • За можливості рідним необхідно дозувати інформацію (особливо негативного характеру).
  • Приділяти звільненому з полону увагу, при цьому не розпитувати про те, чого він не хоче розповідати.
  • Переконати того, хто був у полоні, пройти лікування, реабілітацію та відвідувати психолога.
  • Після цього слід підтримувати звільненого з полону під час працевлаштування чи громадської діяльності тощо.

Окрім того, за психологічною підтримкою до хабу можна звернутися за коротким номером 16-48 та залишити заявку.

Нагадаємо, в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.

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