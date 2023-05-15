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Как поддержать родных, которые вернулись из плена: советы психолога

Иллюстративное фото: психологи посоветовали, как поддержать родных, которые вернулись из плена (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В связи с нахождением в плену эмоциональное состояние и поведение человека могут измениться. Освобожденным из плена требуется особенная поддержка родных, близких и друзей, чтобы вернуться к привычной жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

У освобожденных из плена может появиться отчужденность, тревожность, бессонница. Также может наблюдаться ухудшение состояния здоровья.

В таких случаях психологический хаб Национального информационного бюро при Минреинтеграции рекомендует:

  • При возможности родным необходимо дозировать информацию (особенно отрицательного характера).
  • Уделять освобожденному из плена внимание, при этом не расспрашивать о том, чего он не хочет рассказывать.
  • Убедить того, кто был в плену, пройти лечение, реабилитацию и посещать психолога.
  • После этого следует поддерживать освобожденного из плена во время трудоустройства или общественной деятельности.

Кроме того, за психологической поддержкой к хабу можно обратиться за коротким номером 16-48 и оставить заявку.

Напомним, в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.

Кроме того, разрабатывается новый способ верификации военнопленных.

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