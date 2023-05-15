Как поддержать родных, которые вернулись из плена: советы психолога

В связи с нахождением в плену эмоциональное состояние и поведение человека могут измениться. Освобожденным из плена требуется особенная поддержка родных, близких и друзей, чтобы вернуться к привычной жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
У освобожденных из плена может появиться отчужденность, тревожность, бессонница. Также может наблюдаться ухудшение состояния здоровья.
В таких случаях психологический хаб Национального информационного бюро при Минреинтеграции рекомендует:
Кроме того, за психологической поддержкой к хабу можно обратиться за коротким номером 16-48 и оставить заявку.
Напомним, в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.
Кроме того, разрабатывается новый способ верификации военнопленных.
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