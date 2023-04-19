В Україні розробляють новий спосіб верифікації військовополонених, - омбудсмен

Україна знайшла спосіб для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Лубінець повідомив, що сьогодні, 19 квітня, він разом з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України підписали Меморандум про співробітництво.

"Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю в сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень", - повідомив омбудсмен.

За його словами наразі напрацьовуватиметься процедура додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території РФ.

Попередньо, після звернення родичів військовополоненого до Офісу Уповноваженого, представники офісу звертатимуться до КНДІСЕ, а інститут своєю чергою робитиме експертизу на підставі фотографій та видаватиме результати експертизи.

"Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні", - наголосив Лубінець.

Він також додав, що окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні.

Нагадаємо, станом на середину квітня, Україна повернула з російського полону вже 2235 людей.

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