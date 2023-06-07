Як підготуватись до евакуації із підтоплених територій: алгоритм дій

Наразі в Херсонській області продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Правоохоронці й рятувальники ДСНС допомагають цивільним евакуюватись до безпечних місць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформаційний Telegram-канал щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Як правильно підготуватись до евакуації:

зберіть тривожну валізку;

вимкніть електрику та газ;

зачиніть вікна та двері;

перенесіть важливі речі на верхні поверхи;

потурбуйтесь про близьких, сусідів та тварин;

очікуйте рятувальників на підвищенні.

Щоб евакуюватись самотужки важливо планувати маршрут з врахуванням рекомендацій влади та рятувальників. Уникайте затоплених доріг. Якщо їхати далі неможливо - покиньте транспорт, знайдіть безпечне місце на підвищенні та викличте рятувальників.

Що робити, якщо опинились у воді:

скиньте з себе важкий одяг та взуття;

знайдіть предмети, на які можна забратися або за які можна вчепитися і дочекайтесь допомоги

не підпливайте до електричних стовпів, оскільки вони можуть бути під напругою.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти, вчора, 6 червня, підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вибух стався у машинній залі, де ворог попередньо розмістив підривний пристрій. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, операція була проведена 205-ю мотострілецькою частиною російської армії.

Через затоплення низки населених пунктів, також виникли проблеми з водопостачанням - в Кривому Розі були вимушені ввести обмеження на споживання води. Також цивільним було заборонено ловити, продавати та споживати рибу зі затоплених районів через загрозу захворювання на ботулізм.

Подробиці наслідків вибуху на Каховській гідроелектростанції будуть відомі найближчими днями.

В матеріалі РБК-Україна можна ознайомитись потрібніше з ситуацією довкола підриву ГЕС станом на ранок 7 червня.